Medvedev označil Pobaltie za ruské, Poľsko za „dočasne okupované“ a Európu za vazala USA

Bývalý ruský prezident a zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v utorok označil pobaltské štáty za „naše“ a dodal, že Poľsko je len „dočasne okupované“. Informuje o tom portál Euronews.

Ruský politik prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter označil Litvu, Lotyšsko a Estónsko za „naše“ provincie, pričom tak podľa Euronews reagoval na minulotýždňové vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Moskva „už geopoliticky prehrala“.

„Rusko sa de facto dostalo do podriadenosti voči Číne a stratilo prístup k Pobaltiu, čo bolo rozhodujúce, pretože to podnietilo rozhodnutie Švédska a Fínska vstúpiť do NATO,“ vyjadril sa Macron v rozhovore pre denník L’Opinion.

Sovietsky zväz (ZSSR) okupoval trojicu malých pobaltských štátov až do svojho kolapsu v roku 1991. Veľká časť tamojšieho obyvateľstva vníma Sovietsky zväz negatívne a prijala svoju budúcnosť v Európskej únii (EÚ) a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), pripomína Euronews.

Po začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu sa v Pobaltí zväčšili obavy z hrozby, ktorú pre krajiny predstavuje Rusko. Sú hlasnými podporovateľmi Ukrajiny, poskytujú pomoc, zbrane a prijímajú tiež utečencov.

Medvedev, ktorý bol v rokoch 2008 až 2012 ruským prezidentom a v rokoch 2012 až 2020 premiérom, sa stal zúrivým protizápadným a provojnovým hlasom Kremľa a jeho výroky často vyvolávajú kontroverzie.

