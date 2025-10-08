McGregor dostal dištanc na 18 mesiacov, v prípade pozvánky stihne podujatie UFC V Bielom dome

Írska hviezda zmiešaných bojových umení Conor McGregor dostal 18-mesačný zákaz činnosti za to, že počas ostatných dvanástich mesiacov vynechal tri dopingové kontroly.
Conor McGregor sa napokon nebude uchádzať o prezidentský úrad, no ďalej sa chce angažovať pre Írsko
Organizácia Combat Sports Anti-Doping (CSAD) oznámila, že bývalý šampión UFC v perovej a ľahkej váhe, trest prijal. McGregor v roku 2024 vynechal testy 13. júna, 19. septembra a 20. septembra, čím porušil pravidlá o povinnosti oznamovať svoju polohu pre neohlásené testy.
CSAD ocenila plnú spoluprácu Íra pri vyšetrovaní, prijatie zodpovednosti a poskytnutie informácií, ktoré vysvetlili dôvody vynechania testov.
Napriek týmto zmierňujúcim okolnostiam CSAD zdôraznila, že presné oznamovanie polohy a možnosť neohlásených testov sú kľúčové pre úspech antidopingového protokolu UFC.
Trumpovi sa futbalové MS mália. V Bielom dome privíta galavečer MMA s najväčšími hviezdami
Trest bol znížený z bežných dvoch rokov na 18 mesiacov a začína plynúť od septembra 2024. McGregor bude môcť opäť súťažiť od 20. marca 2026, čo mu umožní prípadne sa zúčastniť podujatia UFC plánovaného na 14. júna v Bielom dome v americkom Washingtone pri príležitosti narodenín amerického prezidenta Donalda Trumpa.
McGregor už viackrát naznačil záujem o účasť na tomto podujatí, no generálny riaditeľ UFC Dana White uviedol, že zatiaľ neboli podpísané žiadne zmluvy.