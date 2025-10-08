McGregor dostal dištanc na 18 mesiacov, v prípade pozvánky stihne podujatie UFC V Bielom dome

Írsky bojovník MMA Conor McGregor dostal trest za tri vynechané testy v priebehu dvanástich mesiacov.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Conor McGregor
Bojovník MMA Conor McGregor. Foto: archívne, SITA/AP
Írsko MMA MMA z lokality Írsko

Írska hviezda zmiešaných bojových umení Conor McGregor dostal 18-mesačný zákaz činnosti za to, že počas ostatných dvanástich mesiacov vynechal tri dopingové kontroly.

Organizácia Combat Sports Anti-Doping (CSAD) oznámila, že bývalý šampión UFC v perovej a ľahkej váhe, trest prijal. McGregor v roku 2024 vynechal testy 13. júna, 19. septembra a 20. septembra, čím porušil pravidlá o povinnosti oznamovať svoju polohu pre neohlásené testy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

CSAD ocenila plnú spoluprácu Íra pri vyšetrovaní, prijatie zodpovednosti a poskytnutie informácií, ktoré vysvetlili dôvody vynechania testov.

Napriek týmto zmierňujúcim okolnostiam CSAD zdôraznila, že presné oznamovanie polohy a možnosť neohlásených testov sú kľúčové pre úspech antidopingového protokolu UFC.

Trest bol znížený z bežných dvoch rokov na 18 mesiacov a začína plynúť od septembra 2024. McGregor bude môcť opäť súťažiť od 20. marca 2026, čo mu umožní prípadne sa zúčastniť podujatia UFC plánovaného na 14. júna v Bielom dome v americkom Washingtone pri príležitosti narodenín amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

McGregor už viackrát naznačil záujem o účasť na tomto podujatí, no generálny riaditeľ UFC Dana White uviedol, že zatiaľ neboli podpísané žiadne zmluvy.

Viac k osobe: Conor McGregor
Firmy a inštitúcie: UFC Ultimate Fighting Championship
Okruhy tém: UFC
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk