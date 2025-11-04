McDonald’s rozširuje sieť – nová prevádzka v Košiciach spája mesto s prírodou

Najnovšia, v poradí 51. reštaurácia v krajine, otvorila svoje brány v novom obchodnom centre na ulici Pri hati. Prevádzka ponúka moderný interiér, pohodlné a rýchle objednávanie a udržateľné prevádzkové riešenia.
Nová reštaurácia McDonald’s je súčasťou novovybudovaného nákupného strediska v atraktívnej lokalite medzi mestskou časťou Sídlisko Ťahanovce a obľúbenou rekreačnou zónou Anička pri rieke Hornád, ktorá prirodzene spája mestský ruch s pokojom prírody.
„Vďaka blízkosti zelene, dobrej dopravnej dostupnosti a silnej obytnej základni v okolí má táto reštaurácia potenciál stať sa miestom, kam sa budú zákazníci radi vracať. Verím, že nová prevádzka prinesie Košičanom radosť a pre mnohých bude svojimi službami a produktmi dostupnejšia. Má potenciál stať sa skvelým miestom pri prechádzke do rekreačnej oblasti, ale aj príjemným zastavením sa na pracovné či priateľské stretnutie. So svojím tímom zamestnancov sa na všetkých tešíme a urobíme všetko preto, aby sa u nás cítili príjemne,” hovorí franšízový partner Tamás Major, ktorý v Košiciach a Prešove prevádzkuje spolu už päť reštaurácií.
Reštaurácia zaujme zákazníkov moderným dizajnom A Touch of Archery, ktorý svojou farebnosťou zapadá do lokality, v ktorej sa nachádza. Interiér vytvára spojenie príjemného posedenia s prírodou.
Objednávanie od stola, z terasy aj auta
Spoločnosť svojou štvrtou prevádzkou McDonald’s v Košiciach rozširuje svoje portfólio reštaurácií novej generácie, ktoré sa vyznačujú okrem moderného dizajnu aj inovatívnymi technológiami či trvalou udržateľnosťou.
Zákazníci ocenia rýchle, jednoduché a pohodlné objednávanie, ktoré zabezpečujú osem objednávacích plôch na samoobslužných kioskoch v interiéri a dve pokladne. Vďaka tomuto systému si môžu návštevníci objednávať vlastným tempom, platiť hotovosťou alebo kartou a prispôsobiť si svojim chutiam obľúbené jedlá. Samozrejmosťou je tiež možnosť objednávať od stola, z terasy či auta prostredníctvom technológie Mobile Order and Payment. Objednávku zákazníkom doručí obsluha až k stolu alebo priamo do zaparkovaného auta.
Reštaurácia ponúkne okrem dostatku sedenia v interiéri aj možnosť vychutnať si jedlo na terase. Šoféri určite ocenia až 38 parkovacích miest, dvojitý objednávací systém McDrive a rýchle vybavenie cez Fast Forward. Rodiny s deťmi poteší vonkajšia Playland zóna. Táto nová prevádzka plnohodnotne zastrešuje všetky štandardné služby vrátane donášky jedál prostredníctvom McDelivery.
Udržateľnosť ako priorita
Pri výstavbe reštaurácie sa myslelo na udržateľnosť prevádzky, na ktorú kladie spoločnosť McDonald’s veľký dôraz. Priľahlý park s rozlohou 1600 m2 s veľkým trativodom v podobe skalky s bujnou kvetinovou výzdobou je toho ukážkou. Energiu pre závlahu, kosačky a zabezpečovací systém zastrešia solárne panely. Využívanie úsporného LED osvetlenia a prirodzené svetlo do kuchyne netradične riešené okná sú súčasťou efektívnych udržateľných riešení, ku ktorým patria aj dve separačné stanice na triedenie odpadu od zákazníkov.
Otvorenie reštaurácie vytvorilo približne 70 nových pracovných miest, vrátane prevádzkových a manažérskych pozícií. Zamestnanci sa môžu tešiť na množstvo benefitov ako flexibilný pracovný čas, možnosť kariérneho rastu či vstupy do kina či divadla alebo kartu Multisport.
Prevádzka McDonald’s v nákupnom centre Pri hati je otvorená denne od 6:00 do 24:00, McDelivery je dostupné každý deň od 7:00 do 23:45.
Informačný servis