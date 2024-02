Mbappé už údajne patrí Realu Madrid, päťročnú zmluvu mal podpísať pred dvoma týždňami

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé si bude od budúcej sezóny obliekať dres španielskeho klubu Real Madrid. Aspoň tak to tvrdí web tamojšieho športového denníka Marca, ktorý uviedol, že 25-ročný útočník už pred dvomi týždňami podpísal s „bielym baletom“ kontrakt na päť rokov.

Ako referuje Marca, pred niekoľkými dňami dokonca predstavitelia nemenovaného európskeho veľkoklubu sondovali možnosť predložiť ponuku ešte stále hráčovi parížskeho Saint-Germain, ale od hráčovho okolia dostali odpoveď, aby sa neobťažovali, pretože Mbappé už dal pevný záväzok Realu Madrid.

Srdečná atmosféra

Mbappé sa podľa správ v médiách minulý týždeň stretol s prezidentom PSG Nasserom Al-Khelaifim, aby mu oznámil, že 30. júna, keď mu vyprší platnosť zmluvy, z klubu odíde. Požiadal ho, aby mu nepredkladal žiadnu novú ponuku na predĺženie spolupráce. Tento rozhovor sa údajne udial v srdečnej atmosfére, pričom Al-Khelaifi pochopil, že nemá zmysel ďalej presviedčať Mbappého na pokračovanie v parížskom klube.

Marca tvrdí, že v úvodných dňoch tohto roka, keď už Mbappého kontrakt vstúpil do posledných šiestich mesiacov, kontaktovali hráča zástupcovia Realu Madrid, aby zistili, že slovo majstra sveta z roku 2018, ktoré dal predstaviteľom „Los Blancos“ vlani v máji, naďalej platí. Keďže odozva bola pozitívna, obe strany sa dohodli na ďalších krokoch smerom k spečateniu transferu.

Výrazne nižšia mzda

Pri rokovaniach o finančných podmienkach sa vyskytli určité nezhody týkajúce sa imidžových práv, ale funkcionári Realu na pokyn prezidenta Florentina Péreza súhlasili s menším ústupkom, keďže hlavnou podmienkou Madridčanov bolo, aby Mbappého plat v španielskej metropole nevyskočil do závratných výšin. Francúzova mzda bude podľa webu marca.com výrazne nižšia ako v Paríži a v súlade s klubovou politikou Realu Madrid.

Po niekoľkých úpravách v platových návrhoch by mal byť Mbappé v Madride najlepšie zarábajúcim hráčom v mužstve, ale jeho mzda nebude omnoho vyššia ako v prípade tých, ktorí momentálne v Reale poberajú najviac. Mal by však dostať štedrý bonus za podpis kontraktu s „bielym baletom“ a inkasovať aj ďalšie bonusy za dosiahnuté výsledky. To by malo zabrániť rozkolom v mužstve ohľadom platov, ktorým sa v Madride snažia dlhodobo predchádzať práve nastolenou platovou politikou.