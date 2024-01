Ako sa Mbappé rozhodne? Do dvoch týždňov musí oznámiť, či zostane v Paríži Saint-Germain

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé údajne sľúbil svojmu klubovému zamestnávateľovi Paríž Saint-Germain, že v najbližších dňoch oznámi svoje konečne rozhodnutie týkajúce sa jeho budúcnosti.

Ako referuje web denníka AS s odvolaním sa na dôveryhodné zdroje z prostredia PSG, Mbappé oznámi rozhodnutie do jedného alebo dvoch týždňov.

Predĺženie zmluvy mu ešte neponúkli

Mbappého kontrakt s parížskym Saint-Germain vyprší 30. júna. Funkcionári PSG mu zatiaľ neponúkli predĺženie zmluvy, pretože od neho najprv požadujú stanovisko, či chce zostať alebo odísť. Majster sveta z roku 2018 podľa francúzskych médií ešte stále zvažuje, čo by bolo najlepšie z pohľadu jeho ďalšej kariéry.

Súčasťou aktuálneho Mbappého kontraktu s PSG je opcia na ďalších dvanásť mesiacov, ktorú môže aktivovať hráč. Vďaka tomu by dostal od parížskeho klubu 70 miliónov eur v hrubom. Ak by sa nakoniec rozhodol pre odchod do španielskeho Realu Madrid, musel by počítať s nižším príjmom ako v Paríži.

Podľa AS už Madridčania povedali Mbappému, že v tíme „Los Blancos“ nemôže zarábať viac ako 30 miliónov eur v hrubom za sezónu.

Klub by porušil finančné pravidlá fair play

Madridčania si údajne uvedomujú silnejšiu pozíciu vo vzťahu k Mbappému, než pred dvomi rokmi, keď bolo všetko dohodnuté na hráčov transfer, no ten si to na poslednú chvíľu rozmyslel a predĺžil kontrakt s PSG. Real odvtedy priviedol Juda Bellinghama a na svetových hráčov medzičasom vyrástli Brazílčania Vinícius Júnior s Rodrygom.

Mbappé momentálne od PSG dostáva ročne okolo 200 miliónov eur vrátane bonusov a provízií. Nemecký Bild pred niekoľkými dňami tvrdil, že 25-ročný kapitán francúzskej reprezentácie chce v Madride poberať 70 miliónov eur za sezónu a povráva sa tiež o požadovanom bonuse za podpis zmluvy vo výške minimálne 100 miliónov eur či o provízii pre hráčovu matku Fayzu Lamariovú, ktorá Mbappého zastupuje.

Uvedený plat 70 miliónov eur v Reale Madrid nie je realizovateľný, keďže klub by porušil španielske finančné pravidlá fair play.