Mbappé utrpel zranenie stehenného svalu. Vieme, ako dlho bude mimo

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé utrpel zranenie ľavého stehenného svalu a s najväčšou pravdepodobnosťou vynechá najbližšie zápasy svojho španielskeho zamestnávateľa Realu Madrid.

Klub vo štvrtok oznámil zranenie 25-ročného hráča, no bližšie nešpecifikoval, nakoľko je vážne, ani to, ako dlho bude Mbappé absentovať. „Budeme to priebežne monitorovať,“ skonštatoval vo vyhlásení madridský klub.

Real Madrid čaká náročný program

Mbappé sa zranil v utorňajšom dueli Ligy majstrov 2024/2025 na trávniku Atalanty Bergamo (3:2), v ktorom strelil úvodný gól stretnutia.

Real Madrid sa najbližšie predstaví v rámci španielskej La Ligy v nedeľňajšom zápase proti Rayu Vallecanu. Následne vycestuje do Kataru na finále Interkontinentálneho pohára, ktoré sa uskutoční 18. decembra. Pred Vianocami 22. decembra čaká na „biely balet“ duel proti FC Sevilla a po sviatkoch 3. januára dohrávka vo Valencii.

Dohrávka k dobru

Real Madrid momentálne v tabuľke La Ligy zaostáva za FC Barcelona o dva body, ale má k dobru spomenutý duel proti Valencii.