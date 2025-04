Mbappé dostal za surový zákrok očakávaný dištanc. Jeho dĺžka vás prekvapí - VIDEO

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé zo španielskeho klubu Real Madrid dostal za škaredý faul z víkendového duelu La Ligy 2024/2025 proti Deportivu Alavés na protihráča Antonia Blanca dištanc iba na jeden duel.

Francúz spomenutý zápas nedohral, pretože ešte pred polčasovou prestávkou dostal červenú kartu za nešetrný faul. Nasledovali dohady, aký trest Mbappé dostane. Hovorilo sa aj o možnosti stopky na štyri zápasy.

Disciplinárka však zvolila omnoho miernejší dištanc pre hviezdu „bieleho baletu“. Mbappé tak vynechá len víkendový zápas proti Athleticu Bilbao.

Disciplinárna komisia Španielskej kráľovskej futbalovej federácie vyhodnotila Mbappého zákrok ako faul ako „v hre“, čo znamená, že podľa nej nešlo o násilné správanie, ktoré by mohlo viesť k dlhšiemu zákazu činnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Nie je to násilný chlap a ospravedlnil sa. Uvedomil si chybu, ktorú spravil. Bola to jasná červená karta a zaplatil za to. Predtým bolo niekoľko menších faulov naňho, pre ktoré asi reagoval takto. Nebolo to správne. Neospravedlňujem ho, ale mohlo to byť preto,“ povedal podľa klubového webu Davide Ancelotti, syn a asistent hlavného trénera Carla Ancelotti odpykávajúceho si trest za päť žltých kariet.

Real v spomenutom súboji triumfoval 1:0 a v tabuľke La Ligy je druhý o štyri body za vedúcim FC Barcelona.