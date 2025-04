Real Madrid vyhral napriek vylúčeniu Mbappého. Nereagoval správne, vravel Ancelottiho syn

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v nedeľňajšom dueli španielskej La Ligy 2024/2025 na pôde Deportiva Alavés 1:0 napriek nepriaznivým okolnostiam. Hostia viedli 1:0 gólom Eduarda Camavingu, keď jeho spoluhráč Kylian Mbappé krátko pred prestávkou tvrdo atakoval protihráča Antonia Blanca a po zásahu videoasistenta rozhodcu (VAR) dostal červenú kartu.

„Po zápase som s ním nehovoril. Nie je to násilný chlap a ospravedlnil sa. Uvedomil si chybu, ktorú spravil. Bola to jasná červená karta a zaplatil za to. Predtým bolo niekoľko menších faulov naňho, pre ktoré asi reagoval takto. Nebolo to správne. Neospravedlňujem ho, ale mohlo to byť preto,“ povedal podľa klubového webu Davide Ancelotti, syn a asistent hlavného trénera Carla Ancelotti odpykávajúceho si trest za päť žltých kariet.

Stráca štyri body

„Biely balet“ si až do konca stretnutia postrážil náskok a v záverečnej dvadsaťminútovke to mal o čosi ľahšie, keďže po tvrdom zákroku na Viníciusa Júniora dostal červenú kartu aj domáci Manu Sánchez a sily na trávniku sa vyrovnali. Real Madrid zostal v tabuľke na 2. mieste a na vedúci FC Barcelona stráca štyri body.

„Bol to ťažký zápas, náročný najmä pre vysoké nasadenie nášho súpera. Po Kylianovej červenej karte sa tím zomkol,“ povedal pre klubovú televíziu Realu Madrid Dani Ceballos. Návrat tohto stredopoliara po zranení je dobrá správa pre madridské mužstvo, keďže počas absencie tohto hráča Real viackrát zaváhal a prišiel o 1. miesto v tabuľke La Ligy.

Trúfajú si na Arsenal

Real Madrid sa v stredu bude usilovať o zvrátenie nepriaznivého stavu vo štvrťfinále Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn. Na postup do semifinále bude potrebovať ďalší magický večer na Bernabéu a zmazanie trojgólového manka. „Jediná šanca, ktorú máme, je hrať s vedomím, že spoločne sme silnejší. Ďakujeme fanúšikom za ich neustálu podporu, potrebujeme vás viac ako kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Ceballos.