Mauresmová obhajuje program Roland Garros a odmieta kritiku za absenciu žien v hlavnom večernom čase

Riaditeľka druhého grandslamového turnaja tenisovej sezóny Roland Garros Amelie Mauresmová reagovala na opakovanú kritiku rozpisu zápasov a absencie ženských duelov v hlavnom večernom čase. Od zavedenia večerných zápasov v roku 2021 sa v tejto sekcii hrali výlučne mužské stretnutia, pričom naposledy sa v noci predstavila žena pred dvoma rokmi, keď Arina Sobolenková zdolala Sloane Stephensovú.

Druhá nasadená Cori Gauffová vyhlásila, že ženské zápasy na parížskej antuke sú hodné večerného programu, pričom trojnásobná grandslamová finalistka Ons Jabeurová opäť kritizovala organizátorov. „Dúfam, že ten, kto rozhoduje, nemá dcéry, lebo by si neželal, aby sa k nim takto správali,“ povedala Tunisanka, ktorá vypadla v prvom kole.

Berú do úvahy viacero faktorov

Mauresmová, bývalá svetová jednotka a víťazka Australian Open aj Wimbledonu, trvá na tom, že jej postoj sa nemení – večerný program bude naďalej tvoriť len jeden zápas. „Nikdy sme netvrdili, že dievčatá nie sú hodné večerného zápasu. Ide o dĺžku zápasov – muži hrajú na tri víťazné sety, čo znamená minimálne tri sety,“ vysvetlila.

Zároveň odmieta skoršie začiatky večerného programu. „Ak by sme začali skôr, tribúny by boli na prvý zápas prázdne. Preto zostávame pri jednom večernom zápase, hoci to nie je ideálne. Nemôžeme vyhovieť všetkým, lebo musíme brať do úvahy viacero faktorov,“ zakončila Mauresmová.