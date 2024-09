Matovičovci odkazujú Demokratom, aby sa spojili a urobili zmysluplné referendum (video)

Hnutie Slovensko odkazuje Demokratom, aby spolu urobili referendum, ktoré má zmysel. Referendové otázky treba podľa hnutia formulovať tak, aby ľudia v referende priamo rozhodli, a nie aby sa spoliehali na vôľu poslancov.

„Demokrati otázky v referende naformulovali tak, že aj po prípadne úspešnom referende nezaviažu poslancov, aby zmenili legislatívu v zmysle otázok,“ povedal garant hnutia Slovensko pre spravodlivosť a právny štát Milan Vetrák. Upozorňuje na to, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia nie je záväzná pre poslancov Národnej rady.

Ukončenie plienenia Slovenska

„Nevieme si predstaviť, že by sa po tom, čo táto vládna koalícia za rok urobila, našli poslanci koalície, ktorí by si zahlasovali za skrátenie volebného obdobia. Existuje však spôsob, ako to spraviť, ale nedá sa to referendovou otázkou, ktorá bola včera (v nedeľu, pozn. SITA) zverejnená,“ dodal poslanec Gábor Grendel.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že cieľom opozície je ukončiť čo najskôr devastovanie a plienenie Slovenska. „V tomto cieli stranu Demokratov podporujeme. Ale treba to spraviť tak, aby to bolo vykonateľné a ľudia o niečom naozaj rozhodli,“ povedala.

Bilancia vlády Roberta Fica je rok po voľbách hrozivá, tvrdí hnutie Slovensko, ktoré v pondelok pri príležitosti roku od nástupu štvrtej Ficovej vlády hodnotilo jej výsledky.

Najväčší podvod v dejinách

Podľa hnutia bol na Slovensku spáchaný jeden z najväčších podvodov v našich dejinách. Ľudia zvolili vládu, ktorá im sľúbila, že zachová sociálne istoty a že na Slovensku budú fungovať inštitúcie, ktoré zabezpečujú chod právneho štátu. Po voľbách však urobila presný opak.

„Po vzniku vlády Roberta Fica bolo z jej činov hneď jasné, že všetky sľuby išli bokom a jediné, čo vládu trápilo bolo doručiť beztrestnosť sebe a svojim kamarátom. Pomstili sa policajtom z NAKA, zastrašovali sudcov, policajtov a pokračujú v tom dodnes. Vyhnali z prokuratúry čestných prokurátorov a policajtov, ktorí vďaka našej vláde dostali možnosť slobodne vyšetrovať korupciu,“ povedal Gábor Grendel.

Pripomenul, že Fico tesne pred voľbami povedal, že nechce rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a nikto z jeho okolia o tom ani len neuvažuje, takisto deklaroval, že že je odporcom zvyšovania DPH.

Vláda okradla dôchodcov

„Andrej Danko povedal, že by mu mama hlavu odtrhla, keby zrušili rodičovský dôchodok. Okrem toho vyjadril odhodlanie, že sa nebudú zdvíhať ceny diaľničných známok, pokiaľ nebudú dobudované diaľnice,“ vymenoval Grendel. Dodal, že Peter Pellegrini sľuboval pred voľbami, že dôchodcovia budú mať už pred Vianocami 2023 trinásty dôchodok vo výške plnohodnotného dôchodku, teda 640 EUR.

„Pellegrini oklamal a okradol dôchodcov o 250 miliónov eur len pri sľube o trinástych dôchodkoch. Pri diaľničnej známke Danko okradol ľudí o 50 percent hodnoty diaľničných známok. V prípade rodičovských dôchodkov chce vláda okradnúť rodičov – dôchodcov dovedna o 300 miliónov eur, hoci pred rokom sľubovali, že rodičovský dôchodok nezrušia,“ poukázal Grendel.

Líder hnutia Igor Matovič dodal, že Slováci zároveň nakupujú potraviny o 50 percent drahšie ako Poliaci a úprava DPH v prípade potravín prinesie len to, že budeme potraviny nakupovať o 46 percent drahšie.