Matovič si kopol do prezidentky Čaputovej, viní ju zo septembrového termínu predčasných volieb

Keby prezidentka SR Zuzana Čaputová tesne pred rokovaním o termíne predčasných parlamentných volieb bývalých koaličných partnerov nesúhlasila s 30. septembrom, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by nakoniec súhlasilo s júnovým termínom. Uviedol to líder hnutia Igor Matovič v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres.

„Keď idete vyjednávať, poviete novinárom nejaké stanoviská a na konci, keď si sadnete za spoločný stôl, idete uzavrieť kompromis. My sme boli vnútorne nastavení, že keď bude platiť vyhrážka prezidentky, že ak sa nedohodneme, tak odvolá vládu dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) a vytvorí si úradnícku vládu, v krajnom prípade súhlasiť s júnovým termínom,“ tvrdí Matovič.

Zároveň uviedol, že si to povedali v hnutí a prezidentke Čaputovej by sa s tým nikdy nezverili, lebo vedia, „akým spôsobom zasahuje do politiky. A nie úplne čestným spôsobom.“ Dodal, že prezidentka je zodpovedná za septembrový termín predčasných volieb do Národnej rady SR.