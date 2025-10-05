Masívne ruské útoky proti Ukrajine zabili v noci na nedeľu najmenej päť civilistov ďalších 16 utrpelo zranenia

Najmenej päť obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 16 utrpelo zranenia v noci na nedeľu pri masívnom útoku ruskej armády. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje správy regionálnych úradov.
V Ľvovskej oblasti, ktorá hraničí s Poľskom, štyria ľudia zomreli a ďalší šesť sa zranilo, napísala na komunikačnej platforme Telegram ukrajinská záchranárska služba. Ruské útoky v dvoch štvrtiach mesta Ľvov odstavil dodávky elektriny a verejná doprava je dočasne zastavená, povedal starosta mesta Andrij Sadovyj. Počas raketového a dronového útoku vypukol požiar, ktorý zachvátil priemyselný park. Podľa Sadového na území priemyselného areálu neboli umiestnené žiadne vojenské ciele.
Ruský útok na železničnú stanicu v Sumskej oblasti zranil najmenej 30 civilistov
V meste Záporožie najmenej jeden človek zomrel a desať ďalších utrpelo zranenia, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Útoky prerušili dodávky vody a elektrickej energie do niektorých častí mesta. Rusky útok na mesto Vinnycia zasiahol priemyselné civilné zariadenie.
Podľa prezidenta Ukrajiny Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 500 dronmi a 50 raketami, ktoré mierili na deväť oblastí.