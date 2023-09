Mary Kay vyhlásená ako svetová jednotka priameho predaja pleťovej a dekoratívnej kozmetiky

Ikonická kozmetická značka a globálna podnikateľská spoločnosť Mary Kay bola spoločnosťou Euromonitor International vyhlásená za #1 značku priameho predaja pleťovej a dekoratívnej kozmetiky na svete.* Toto ocenenie prichádza v čase, keď spoločnosť oslavuje svoje 60. výročie, pokračujúc v odkaze svojej zakladateľky Mary Kay Ash posilňovať postavenie žien.

Spoločnosť Euromonitor International je popredným poskytovateľom globálnych obchodných informácií, analýz trhu a spotrebiteľských poznatkov s viac ako 50-ročnou tradíciou prieskumu trhu vo viac ako 100 krajinách. Ich uznanie značky Mary Kay svedčí nielen o jej bezkonkurenčnej kvalite, ale aj o jej rozsiahlej a neustále rastúcej prítomnosti na svetovej scéne.

„Táto obrovská pocta od Euromonitoru je čerešničkou na našej narodeninovej torte,” hovorí Nathan Moore, prezident globálnych predajov a marketingu spoločnosti Mary Kay. „Vypovedá to o našom záväzku voči kvalite a inováciám, ako aj o našej neuveriteľnej komunite nezávislých kozmetických poradkýň, ktoré sú naším srdcom a hnacou silou. Ich odhodlanie a vášeň vykreslili našu minulosť, prítomnosť a budúcnosť žiarivými odtieňmi úspechu,” dopĺňa.

Spoločnosť Mary Kay sa dlhodobo angažuje v oblasti starostlivosti o pleť, výskumu a vývoja a výživy. Značka má vo svojom globálnom portfóliu viac ako 1 600 patentov na výrobky, technológie a dizajn obalov.

Obľúbenosť značky potvrdzuje i fakt, že sa jej kozmetické produkty predávajú vo vyše 35 krajinách sveta, vrátane Českej a Slovenskej republiky. „Veľmi nás teší toto ocenenie, o to viac, že prichádza práve v čase osláv 60. výročia našej spoločnosti,” hovorí generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku Edita Szabóová. „Je to pre nás skutočne výnimočný moment, ktorý potvrdzuje, že jedinečnosť hodnôt a filozofie spoločnosti založenej na podpore žien sú naozaj nadčasové. Aj touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým nezávislým kozmetickým poradkyniam a ich zákazníčkam, vďaka ktorým sa nám podarilo získať toto prestížne ocenenie,“ dopĺňa.

*“Zdroj: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, hodnota predaja v RSP, údaje za rok 2022„

