Martinskou deklaráciou sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu. Bol to zárodok našej súčasnej štátnosti, zdôraznil Blanár (video)

Martinskou deklaráciou sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Bol to zárodok našej súčasnej štátnosti, uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Slovenská republika si 30. októbra pripomína pamätný deň – Výročie Deklarácie slovenského národa. Ako Blanár pripomenul, v Turčianskom Svätom Martine sa v tento deň zišli národní buditelia, inteligencia, politickí činitelia a prihlásili sa k sebaurčovaciemu právu národov.

„Ustanovili Slovenskú národnú radu ako jedinú, ktorá môže vystupovať za záujmy Slovákov,“ povedal Blanár pri príležitosti 106. výročia prijatia Martinskej deklarácie.

Účastníci martinského zhromaždenia

Podotkol, že účastníci martinského zhromaždenia v danej chvíli nemali informácie o udalostiach z 28. októbra toho roku v Prahe, kde bola vyhlásená Česko-Slovenská republika.

Nevedeli, či budú víťazné mocnosti súhlasiť s oddelením Slovenska od rozpadajúceho sa Rakúsko-Uhorska, a zároveň štátny aparát monarchie všade stupňoval vojenské a policajné represie. Napriek tomu mali podľa Blanára odvahu a prihlásili sa k spoločnému štátu.

Dôležité rozhodnutie

„Dnes vieme, že to bolo dôležité rozhodnutie, pretože to bol náš prvý štát, v ktorom malo Slovensko zastúpenie. Česi sa 28. októbra prihlásili k Slovensku a 30. októbra Slováci prostredníctvom Martinskej deklarácie k Česku. Bol to zárodok našej súčasnej štátnosti – samostatnej Slovenskej republiky,“ zdôraznil Blanár a vyzdvihol vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Českom.

Podľa neho na svete snáď neexistujú dva národy, ktoré by spolunažívali tak blízko vedľa seba a mali tak jedinečné vzťahy. Spoločne sme s prestávkou žili v jednej republike takmer 70 rokov, a to je niečo, čo formovalo našu históriu, dodal minister.