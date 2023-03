Marie Curie-Sklodowská a jej fascinujúci život

Naše životné príbehy sú ako molekuly. Ak ich zahrejeme, dajú sa do pohybu, rozhýbu aj ostatné častice. Ak nás zahreje a rozhýbe príbeh iného človeka, aj náš vlastný život môže nabrať iný smer…

Vedkyňa, rebelka, milujúca žena – toto je príbeh o úžasnej osobnosti, ktorá zmenila svet.

Marie Curie-Sklodowská a sila snívať .

Píše sa rok 1891, Paríž.

Marie od detstva snívala, že jedného dňa sa vymaní zo stiesnených pomerov v poľskej vlasti okupovanej cárskym Ruskom. Jej sen sa splní po dvadsiatich rokoch – Marie prichádza študovať na Sorbonu. Ako žena si však miesto na výslní vedy musí tvrdo vybojovať.

Marie vie, čo chce. Nedbá na intrigy mužského sveta, púšťa sa do prelomového výskumu a začína žiť podľa predstáv. Po čase nájde v príťažlivom fyzikovi Pierrovi Curiem životnú lásku, aká nemá páru. S manželom dosiahnu prevratné úspechy, no zaplatia privysokú cenu. Marie ešte netuší, aké tragické rany jej osud prichystal.

Marie Curie-Sklodowská a sila snívať je nesmierne čítavý, pútavý príbeh o jedinečnej žene. O jej detstve a formovaní, o nezlomnej vôli a inteligencii. O jej odhodlaní, vlastenectve. O jej láske k Pierrovi Curiemu, o jej role manželky a matky.

Chvíľami sa neveriacky pri čítaní zastavíte a poviete si – ako to táto žena dokázala všetko zvládať?!

Je to príbeh o vede, ale aj o vtedajšej spoločnosti, autorka ukazuje postavenie dievčat a žien. A skvele približuje ťažký život vo vtedajšom Poľsku, ktoré bolo v područí cárskeho Ruska a ako sa Poliaci snažili odolať útlaku Rusov. Ako sa usilovali udržať poľské tradície, zvyky, svoju reč…

Vypočujte si úryvok v podaní Zuzany Porubjakovej z časti, kde Marie Sklodowvska študuje na poľskej škole, no cárske Rusko ich núti učiť sa po rusky, dokonca odriekať Otčenáš v ruštine. A práve do školy prišiel ruský školský inšpektor.

Kniha Marie Curie-Sklodowská a sila snívať vyšla vo vydavateľstve Ikar.

Milan Buno, knižný publicista

