Mária „ty si ten podvod spáchala“ – Tvrdá reakcia politikov na Kolíkovej výrok o Burdovi, že je hanbou akademickej obce

Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková šokovala výrokom, že dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda je „hanbou akademickej obce“. Takto okomentovala Burdovo stanovisko pre vládu o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kolíková mimo toho vyhlásila, že Burdu považuje za oportunistu a karieristu. Dekana Právnickej fakulty UK sa v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 zastal poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar.

„Čítal som vo väzbe Burdove vyjadrenia, keď sa začali postupne zverejňovať informácie, lebo vy ste asi žili na inom Slovensku ako pán Burda. Vy ste asi nevnímali všetky tie porušenia, ktoré sa zverejňovali, ale on ich vnímal. Postupne začal písať a verejne sa vyjadroval k opatrnosti a hovoril, že treba tieto veci dôsledne prešetriť,“ pripomenul Gašpar poslankyni Kolíkovej.

„Jednoznačne vnímam jeho vývojovú pozíciu v tomto smere a nedovolil by som si povedať, to čo ste povedali vy, v jeho situácii, s jeho skúsenosťami a postavením, že on prednáša nejaké iné názory. Nehnevajte sa, toto je pod úroveň,“ kritizoval Gašpar bývalú ministerku spravodlivosti.

Kolíková mieša do všetkého politiku

Eduarda Burdu sa zastal aj bývalý predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. „Musím sa zastať dekana Právnickej fakulty, pána Burdu. Mal som česť s ním spolupracovať a môžem konštatovať, že už veľmi dlho som nestretol takého odborníka na právo ako dekana Burdu,“ píše vo svojej reakcii na sociálnej sieti Kollár.

„Je mi ľúto, že pani exministerka Kolíkova mieša politiku do všetkého, aj do práva. Dekan Burda mal vždy odborné stanoviská veľmi precízne zhodnotené a vždy sa o vážnych veciach radil v kolektíve kolegov z univerzity. Dekan Burda má našu plnú dôveru v každom jeho odbornom stanovisku, lebo je to človek vecný a pozerá sa na právo odborne nie politicky, čo sa samozrejme nedá povedať o pani exministerke Kolíkovej,“ kritizoval Kollár.

Mária “ty si ten podvod spáchala”

Mimoriadne kriticky sa na adresu bývalej ministerky spravodlivosti Kolíkovej vyjadril exposlanec hnutia OĽaNO György Gyimesi (Maďarská aliancia). „Keď sa Mária “ty si ten podvod spáchala” Kolíková o dekanovi Právnickej fakulty UK Eduardovi Burdovi vyjadrí, že je hanbou akademickej obce, pre pána dekana je to vlastne vyznamenaním,“napísal Gyimesi.

„O erudovanom odborníkovi v oblasti trestného práva hovorí osoba, ktorá okrem toho, že nikdy dôveryhodne nevysvetlila machinácie pri prenájme budovy ministerstva spravodlivosti pre obchodného partnera jej brata, je zároveň aj typickým príkladom prevracača kabátov. Slúžila Mostu-Híd, Ficovi, SDKÚ, Za ľudí a teraz aj SaS. Toľko o charakterových vlastnostiach pani poslankyne,“ kritizoval politik.

„Pokiaľ ide o odbornosť, legendárny je jej výprask pri schvaľovaní súdnej mapy, kde sa okrem jej spojencov z prezidentského (Sorosovho) paláca nezastal nikto. Doteraz nevysvetlené ostali úmrtia generála Lučanského a advokáta Krivočenka počas jej ministrovania, ako aj podozrivé dotácie vo výške 600 000 eur LGBTI združeniam. Pán dekan môže ostať pokojný,“ uzavrel svoj príspevok Gyimesi.

Hanba Kolíkovej, odkázal Blaha

Smer-SD trvá na zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) aj dôvodnosti skráteného legislatívneho konania. Vládna strana tiež kritizovala, že poslancovi NR SR za Smer-SD Tiborovi Gašparovi pribudlo 6. decembra nové obvinenie, kedy sa informácie o vznesení obvinenia Gašpar dozvedel z médií. Ide o skutky, ktoré sa mali stať stali pred vyše 10 rokmi a obvinenia sú založené na vyjadreniach kajúcnika Ľudovíta Makóa z roku 2020.

Podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu na ÚŠP pôsobí skupina „angažovaných“ prokurátorov, ktorých úlohou je likvidácia bývalej politickej opozície. „Úrad špeciálnej prokuratúry sa kvôli Lipšicovi premenil na urválkovských katov, ktorí prenasledovali opozíciu so zanietením priemerného inkvizítora. Nestíhali ťažké ekonomické zločiny, ako je napríklad prehajdákanie 630-tisíc eur zo strany Sulíka v Dubaji. Oni stíhali Roberta Fica za politickú tlačovku,“ kritizoval Blaha.

„A keď sa už aj najväčší odborníci svojimi argumentmi postavili na našu stranu, ako napríklad dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda, tak tam Kolíková vrieska, vraj on je „hanba“. Veď to je útok na celú akademickú obec! Ak máš iný odborný názor ako Hanba Kolíková, tak si vraj oportunista. To čo je za nekonečnú aroganciu?!“vyčíta vo svojom príspevku na Telegrame Blaha.

Dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda v stanovisku pre vládu uviedol, že existencia ÚŠP je potenciálnym kriminogénnym faktorom, jej prokurátori majú nízku kvalitu rozhodovacej činnosti v mnohých „aj politicky exponovaných prípadoch“, existujú podozrenia z manipulácie s trestnými konaniami, a teda aj podozrenie, že „v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina, a to je potrebné preveriť“. Vláde odporučil zrušenie špeciálnej prokuratúry čo najskôr. Prokurátori ÚŠP sa voči tomu ohradili.