FC Chelsea bude bez zraneného Delapa minimálne do decembra

Mladý anglický futbalový útočník Liam Delap z londýnskeho klubu FC Chelsea bude pre zranenie zadného stehenného svalu mimo hry približne do decembra.
Ako informoval tréner „The Blues“ Enzo Maresca, dvadsaťdvaročný futbalista sa zranil ešte v závere augusta v súťažnom súboji proti Fulhamu.
Delap prišiel do Chelsea z Ipswichu za 30 miliónov libier a odohral všetky tri úvodné zápasy Premier League v tejto sezóne, no v ostatnom súboji musel pre zranenie opustiť ihrisko už v úvode.
Chelsea na poslednú chvíľu predĺžila hosťovanie Marca Guiuho zo Sunderlandu, aby pokryla absenciu Delapa po odchode Nicolasa Jacksona do Bayernu Mníchov.
Ďalšou možnosťou je Joao Pedro, ktorý prišiel z Brightonu. V zápase proti Fulhamu sa na hrote predstavil aj Tyrique George.
Maresca tiež uviedol, že Cole Palmer sa blíži k návratu po zranení slabín a môže byť k dispozícii už na sobotňajší zápas proti Brentfordu. Otáznik však visí nad účasťou Joaa Pedra, Estevaa Williana a Andreya Santosa, ktorí sa vrátili z náročných zápasov v Brazílii a Ekvádore, kde hrali vo vysokých nadmorských výškach.
Alejandro Garnacho, ktorý prišiel z Manchestru United, sa zotavuje a ešte nie je úplne fit. Chelsea, ktorá v minulej sezóne vyhrala Európsku konferenčnú ligu a majstrovstvá sveta klubov, je po troch zápasoch druhá v hodnotení Premier League.
Klub najnovšie čelí 74 obvineniam od anglickej Futbalovej asociácie (FA) za porušenie pravidiel o platbách agentom v období rokov 2010 až 2016, keď bol majiteľom Roman Abramovič.
Maresca uviedol, že klub je spokojný s procesom a hráči sa situáciou príliš nezaoberajú, on sám sa sústredí na dianie na ihrisku.