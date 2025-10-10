Špionáž v Taliansku. Brat olympijského šampióna špehoval Jacobsa, údajne chcel dokázať jeho doping

Talianskou atletikou otriasla nevídaná kauza. Brat štafetového olympijského šampióna Filippa Tortua sa totiž pokúšal o špionáž dvojnásobného olympijského víťaza Marcella Jacobsa.
Šampión Jacobs chýba medzi nominovanými na Svetového atléta roka, Taliani neskrývajú pobúrenie a hnev
Giacomo Tortu bol v minulosti sám atlét a aktuálne pôsobí ako prezident klubu Miláno Raptors. Pokúsil sa získať osobné údaje Jacobsa s pomocou súkromnej detektívnej agentúry, údajne s cieľom dokázať jeho doping. Za to dostal hneď dva tresty.
Prvý v trvaní 30 mesiacov mu bol udelený za „porušenie rešpektu a dodržiavania federálnych pravidiel a princípov lojality, integrity, férovosti a disciplíny, ktoré sú základom športu“. K tomu mu pridali ďalší šesťmesačný dištanc za to, že sa dopustil priestupku s úmyslom spáchať alebo zakryť iný priestupok alebo získať výhodu pre seba alebo iného.
Jacobs podal vo finále behu na 100 m prekvapujúci výkon, získal zlato a stanovil nové európske maximum
Talianska atletická federácia (FIDAL) uviedla, že Filippo Tortu o plánoch svojho brata nevedel. Filippo a Jacobs boli členmi talianskej štafety na 4×100 m, ktorá na OH 2021 v Tokiu prekvapivo získala zlato pred Veľkou Britániou, čo bol historický úspech talianskej atletiky.
Jacobs, ktorý v Tokiu ovládol aj ostro sledovaný šprint mužov na 100 m, pokračoval v úspechoch napriek zraneniam, keď získal európske tituly v rokoch 2022 a 2024. Na OH v Paríži 2024 skončil piaty na 100 m a bol súčasťou štafety, ktorý finišovala štvrtá.
Na MS 2025 v Tokiu nepostúpil zo semifinále. Spolu s Filippom Tortum získal striebro v štafete na MS 2023.