Maratón či výlet s partiou. Aké cestovné poistenie sa oplatí najviac?

Záujem o cestovné poistenie láme rekordy, kopíruje čísla spred pandémie.

Rekordné čísla v cestovnom ruchu očakáva túto sezónu nielen rezort cestovného ruchu a športu, cestovné kancelárie, ale aj finanční sprostredkovatelia. Podľa údajov Ministerstva cestovného ruchu a športu SR by návštevnosť počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny mala dosiahnuť maximá z roku 2019 spred pandémie.

„Záujem našich klientov o cestovné poistenie liečebných nákladov či storna zájazdu iba za prvých päť mesiacov tohto roka už prekonalo o 50 % dáta z minulého roka, čo naznačuje rekordnú dovolenkovú sezónu. Pravá turistická sezóna sa pritom iba začína,“ hovorí Michal Ďuriš, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave, a dodáva: „Poisťovne tento rok na trh nepriniesli výrazné novinky. Ľudia však majú najväčší záujem o poistenie storna dovolenky alebo výletu, na čo si zvykli ešte z pandemických rokov.“

Podľa Michala Ďuriša si ľudia zvykli pri krátkodobých výletoch aj na poslednú chvíľu už využívať portály, kde si môžu sami vybrať cestovné poistenie na mieru ako napríklad na GAMP.SK*. „Pri dlhodobých dovolenkách, skupinových výletoch či pri účasti na športových podujatiach odporúčam konzultáciu s odborníkom. Poistenia v prípade liečebných nákladov či storná sú v týchto prípadoch zložitejšie, no Slováci majú o ne čoraz väčší záujem,“ upozorňuje Michal Ďuriš.

Športovanie aj hostia sa poisťujú zložitejšie

Príkladom je výlet spojený s účasťou napríklad na polmaratóne či rôznych tzv. Spartan súťažiach. Hoci ide o amatérske súťaže, pri cestovnom poistení to treba uviesť. Na súťaži sa totiž môžu zúčastňovať aj profesionálni športovci, čo si vyžaduje náročnejšiu organizáciu a už nemusí ísť o rekreačný šport podľa definície niektorých poisťovní.

Odborník upozorňuje aj na výluky, pri ktorých poisťovňa v istých prípadoch nemusí hradiť poistenie ani v prípade uzatvorenej zmluvy. Patria medzi ne napríklad tehotenstvo, chronické ochorenia či požitie alkoholu v čase poistnej udalosti.

Ďalším príkladom je storno dovolenky, ak si napríklad rodina prenajme byt či dom v zahraničnej destinácii a vezme so sebou hostí. Ak však niektorý člen rodiny ochorie, často sa zruší celý výlet pre celú skupinu. „Vhodné je uzatvoriť tzv. rodinnú či spoločnú zmluvu, ktorá umožňuje do poistky zahrnúť nielen rodičov a deti do 18 rokov, ale aj spolucestujúcich či blízku rodinu. Pozor, nie každá poisťovňa to však umožňuje, treba si zistiť podmienky pri jednotlivých cestovných poisteniach,“ dodáva Michal Ďuriš. Finančného odborníka odporúča vyhľadať aj pri nákladnejších dovolenkách, kde sa cena šplhá na niekoľko tisíc eur.

Pozor na ochranné lehoty pri storne

Pri výbere cestovného poistenia si treba všímať aj tzv. ochranné lehoty. „Ale pozor, podmienky ochranných lehôt majú jednotlivé poisťovne v prípade storna odlišné. Napríklad niektoré poisťovne majú podmienku, že storno sa môže uplatniť až pri vycestovaní najskôr o 14 dní od uzavretia zmluvy. Iné poisťovne zase umožňujú uzatvoriť storno iba do 24 hodín od zakúpenia zájazdu a podobne, variácií podmienok ochrannej lehoty je na trhu viac,“ upozorňuje Michal Ďuriš.

Dôvodom ochrannej lehoty je napríklad to, že klient tají, že je chorý a na zájazd o tri dni nenastúpi. Zaplatené peniaze za ubytovanie by mu totiž prepadli, no chce získať časť sumy späť cez cestovné poistenie storna.

„Problém môže nastať aj pri výmene ubytovania za lacnejšie na poslednú chvíľu. Stávajú sa prípady, keď si cestovateľ poistí storno ubytovania na presnú sumu 1 800 eur, ale ubytovanie zmení na poslednú chvíľu na 900 eur. To mu poisťovňa pri storne zájazdu nemusí uznať napriek nižšej sume,“ hovorí Michal Ďuriš.

Storno platí pre prípad choroby, úrazu, smrti cestovateľa či blízkej osoby. Niektoré poisťovne ponúkajú aj viac dôvodov, ako je napríklad predvolanie na súd, škoda na majetku či zmeškanie dopravného prostriedku.

Celoročné poistenie je pre intenzívnych cestovateľov

Celoročné cestovné poistenie vychádza finančne výhodne už pri dvoch-troch týždňoch v zahraničí. Závisí to od ponúk jednotlivých poisťovní. Cena celoročného poistenia je totiž výhodná už pri jednej dlhšej dovolenke a poistenie platí celý rok aj na ďalšie pobyty.

Pri výbere konkrétnej poistky však treba dať pozor na maximálny počet dní nepretržitého vycestovania, ktorým poisťovňa limituje celoročné poistenie. „Celoročné“ poistenie totiž môže v skutočnosti znamenať, že krytie sa vzťahuje len na 45, 60 či 90 dní neprerušovaného pobytu v zahraničí – opäť podľa podmienok jednotlivých poisťovní.

Pri cestovaní na Slovensku platí štandardné zdravotné poistenie. Milovníci hôr sa však čoraz viac zaujímajú o pripoistenie na záchranu Horskou záchrannou službou v lokalitách, kde pôsobí. Záujemcovia si môžu pripoistenie kúpiť samostatne alebo si ho pridať do celoročného poistenia, ak to poisťovňa umožňuje. „Suma na deň je naozaj výhodná, pohybuje sa okolo 1 eura v závislosti od poisťovne a typu plánovaného športu,“ odporúča Michal Ďuriš.

* Pozn.: GAMP.sk je online portál na uzatvorenie poistenia pre klientov aj finančných sprostredkovateľov. Aktuálne patrí portál k najkomplexnejším nástrojom na uzatvorenie PZP, havarijného, cestovného poistenia a poistenia nehnuteľností. Portál vytvorila sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group v Bratislave.

