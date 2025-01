Manželov terorizuje sused, ktorého súd poslal do väzenia. Povedal mi, že čo ma napadol, tak to ma hladkal, tvrdí poškodený

Manželia z Humenného prežívajú strach a nevedia si dať rady so 66-ročným susedom, ktorý ich terorizuje. Už v minulosti Jozefa napadol, za čo ho súd uznal vinným a mal nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody. To sa však nestalo, nakoľko odsúdený požiadal o odklad a súd mu vyhovel. O prípade informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Incidenty medzi susedmi nie sú len verbálneho charakteru, poškodený Jozef bol fyzicky napadnutý.„Začal zas po mne ziapať a napadol ma. Mal som jazvu, monokle, furt ma rebrá boleli. A ja som bol tesne, možno pol roka, po operácii chrbtice,“ opísal muž.

Pokračuje vo vyhrážkach

Ani právoplatné odsúdenie 66-ročného Igora nezastavilo a pokračuje v obťažovaní a vyhrážkach. „Povedal mi, že doteraz, čo ma napadol, ma hladkal, že uvidím, čo bude ďalej. Neustále búcha o radiátory, trúbky radiátorov a o podlahu, ale to sú rany,“ ozrejmil poškodený.

„To je na psychiku, to sa už nedá vydržať. Každého uráža, pľuje na nás. Ja som onkologická pacientka, ja potrebujem kľud,“ hovorí ďalšia žena.

Odsúdený Igor však tvrdí niečo iné a ničoho sa nedopúšťa. „Ja toto nerobím. Ja sa správam normálne, korektne ku každému susedovi. Ja nemám od toho upúšťať, ja sa ničoho nedopúšťam,“ povedal televízii 66-ročný muž.

Viackrát kontaktovali probačného a mediačného úradníka

Hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová uviedla, že bol probačný a mediačný úradník niekoľkokrát kontaktovaný poškodenými, ktorí sa sťažovali na jeho správanie. Súd dal 66-ročnému Igorovi podmienku, v skúšobnej dobe sa však neosvedčil. Tak ho poslal sudca na 10 mesiacov do väzenia s minimálnym stupňom stráženia.

Muž tam mal už sedieť, ale požiadal o odklad nástupu do výkonu trestu z dôvodu zdravotných problémov, čo mu súd umožnil. Susedom však život znepríjemňuje naďalej.