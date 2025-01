Manchestru United hrozí, že príde o lukratívnu zmluvu

Anglický futbalový veľkoklub Manchester United čelí potenciálnej hrozbe, že príde o lukratívnu sponzorskú zmluvu na 900 miliónov libier so spoločnosťou Adidas.

Tímu z Old Traffordu totiž hrozí zostup do nižšej súťaže. Po polovici sezóny je v tabuľke až na 14. priečke, pričom od pásmom zostupu má len sedembodový „vankúš“. Upozornil na to web footboom1.com.

Platí zatiaľ necelé dva roky

Vedenie „Red Devils“ pritom len v júli 2023 podpísali významný kontrakt s Adidasom, ide o najväčší sponzorský kontrakt týkajúci sa dresov v histórii Premier League. Do klubovej kasy prináša 90 miliónov libier ročne.

V ostatných zápasoch sa však tím ocitol v kríze, v Premier League prehral päť z posledných šiestich duelov.

„Sme v boji o udržanie sa,“ priznal tréner Rubén Amorim po pondelkovej prehre 0:2 s Newcastlom United.

Výrazné zníženie plnenia

Zmluva s Adidasom obsahuje klauzulu o znížení platieb o 50 percent v prípade zostupu a možnosť ukončiť dohodu s jednoročnou výpovednou lehotou.

„Adidas môže znížiť platby o polovicu, ak A-tím nebude súčasťou Premier League,“ uvádza sa vo výročnej správe klubu z júna 2024. Potenciálna strata alebo zníženie tejto významnej sponzorskej zmluvy by predstavovala pre United značný problém.

Diskusia o zostupe je pre 13-násobného šampióna súťaže mrazivou pripomienkou ich dramatického poklesu.

Sebadôvera na dne

Klubová legenda Gary Neville na Sky Sports kritizovala výkony tímu po tretej prehre na vlastnom štadióne bez prerušenia.

„Sebadôvera Manchester United je na dne. Sme svedkami najhoršieho klubu krajiny pri porovnaní hodnoty za peniaze. Až také zlé to je,“ povedal.

Pred náročnou druhou polovicou sezóny kouč Amorim zdôraznil: „Sú to jedny z najťažších časov v histórii Manchestru United a musíme k problému pristúpiť vážne. Naša pozornosť musí byť zameraná na prežitie.“