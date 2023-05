Manchester City v semifinálovej odvete zdemoloval obhajcu titulu Real Madrid a zaútočí na treble (video)

Futbalisti Manchestru City suverénnym spôsobom ovládli stredajší odvetný zápas semifinále Ligy majstrov 2022/2023, na domácom Etihad stadium zdolali obhajcov titulu zo španielskeho Realu Madrid 4:0 a postúpili do finále s celkovým skóre 5:1 z dvoch duelov.

Úradujúci anglický šampión sa predstaví v záverečnom boji o „ušatú“ trofej len druhýkrát v histórii, v roku 2021 vo finále podľahol londýnskemu FC Chelsea.

Víťazný hetrik je na dosah

Zverenci trénera Pepa Guardiolu od začiatku kontrolovali hru a už do prestávky bolo prakticky rozhodnuté. Portugalský stredopoliar Bernardo Silva dvoma gólmi vybudoval domácim náskok 2:0, ktorý v druhom polčase zveľadili Manuel Akanji a Julián Álvarez.

„Je to nádherná noc. Vedeli sme, že to bude náročné, ale zdolať tento tím doma 4:0 bolo úžasné. Je to skvelý pocit byť znova vo finále. Dúfam, že tentoraz v ňom uspejeme,“ uviedol po zápase dvojgólový strelec Silva.

Manchester City má na dosah víťazný hetrik, ktorý z anglických klubov dosiahol iba jeho mestský rival Manchester United v roku 1999. „Citizens“ už majú nakročené k tretiemu titulu v Premier League za sebou, stačí im v nedeľu zdolať FC Chelsea.

O zisk „treble“ sa rozhodne pokúsia

V júni na nich čaká finále pohárovej súťaže FA Cup práve proti „červeným diablom“ a napokon finále Ligy majstrov proti talianskemu Interu Miláno, ktoré je na programe 10. júna v tureckom Istanbule.

„Sme tam. Môžeme o tom premýšľať a predstavovať si to. Sme k tomu blízko a rozhodne sa o to pokúsime,“ povedal Guardiola o zisku „treble“.

Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov ako kouč španielskeho FC Barcelona je rád, že jeho zverenci oplatili hráčom Realu vlaňajšiu semifinálovú prehru: „Po 10 či 15 minútach som mal pocit, že sme znova pociťovali bolesť z toho, čo sa stalo v minulej sezóne. Bolo veľmi trpké prehrať takým spôsobom, no museli sme to prekonať. Futbal vám vždy ponúkne ďalšiu šancu.“

Real na ManCity nemal

Real Madrid v tomto ročníku nezíska titul v domácej La Lige ani celkovo 15. v Lige majstrov. Tréner Carlo Ancelotti po stretnutí uznal, že na Manchester City tentoraz nemali.

„Náš tím má jedinečnú schopnosť vrátiť sa do zápasu. Dnes sme však hrali proti súperovi, ktorý si zaslúžil zvíťaziť. Hrali s vyššou intenzitou, boli lepší v útoku a využili svoje šance. My sme boli lepší vlani, oni v tomto roku,“ skonštatoval taliansky kormidelník.