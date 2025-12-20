Guardiola odmieta odchod z Manchestru City, sústredí sa na obhajobu titulu

Španielsky tréner má s „The Citizens“ zmluvu do leta 2027, verí v zlepšenie tímu a vyzdvihuje mladých hráčov.
Pep Guardiola
Španielsky tréner Pep Guardiola z anglického klubu Manchester City.
Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola vyhlásil, že jeho prípadný odchod z organizácie nie je momentálne na stole, keďže sa sústredí na obhajobu titulu v Premier League.

Španielsky kouč, ktorý má zmluvu do leta 2027, tak reagoval na dohady o možnej výmene po slabšej minulej sezóne.

„Klub musí byť pripravený, ale táto téma nie je teraz na stole. Rozumiem otázke vzhľadom na koniec zmluvy, ale mám ešte 18 mesiacov a som veľmi šťastný a nadšený z vývoja tímu,“ povedal Guardiola.

„The Citizens“ sú po šiestich víťazstvách bez prerušenia naprieč všetkými súťažami na 2. priečke v tabuľke Premier League, len dva strácajú na vedúci Arsenal. Guardiola však upozornil, že jeho tím musí zlepšiť výkon, aby mohol konkurovať svojim vlastným zostavám, ktoré od roku 2018 získali päť majstrovských titulov.

„Aj keď výsledky neboli vždy ideálne, vidím veľa pozitív. Náš štýl hry ešte nie je na úrovni potrebnej na víťazstvo, ale máme priestor na zlepšenie,“ povedal.

Guardiola potvrdil, že Rodri, Jeremy Doku a John Stones budú chýbať v sobotňajšom zápase proti West Hamu, no dúfa, že Rodri sa vráti na nasledujúci zápas proti Nottingham Forest.

