Maloobchodné tržby na Slovensku klesajú, podľa analytika už inflácia našla svoja dno

aktualizované 8. novembra, 13:54

Tržby v maloobchode aj počas septembra nedosiahli minuloročné hodnoty. Ich medziročný pokles podľa Štatistického úradu SR pretrvával už osem mesiacov v rade. Aktuálne to bol pokles o 5,4 % a bol vyšší ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu malo osem tržby nižšie ako v septembri 2022 a až päť z nich zaznamenalo dokonca dvojciferný prepad.

Pokles tržieb v hobymarketoch

Negatívnu bilanciu odvetvia najviac ovplyvnil pokles tržieb o 16,7 % v špecializovaných predajniach s tovarom pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektroniky, zníženie tržieb o takmer 8 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom napríklad obuvou, textilom alebo drogériou, ale aj o 12 % medziročne nižšie tržby v predaji mimo predajní vrátane zásielkového predaja.

K lepšiemu výsledku neprispeli ani z hľadiska objemu tržieb podielovo najvýznamnejšie nešpecializované predajne hyper a supermarketov, ich tržby sa medziročne znížili o 3 %. Záporný výsledok maloobchodu zmierňoval iba štvrtinový rast tržieb predajní pohonných látok.

Avšak tento výsledok bol významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023 po preklasifikovaní ich hlavnej činnosti do maloobchodu.

Nádejné oživenie spotreby

„Maloobchod v septembri sklamal. Nádejné oživenie spotreby, ktoré sme pozorovali od jari, sa v septembri zastavilo,“ komentoval výsledky analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Tržby domácich obchodníkov sa podľa neho opäť výraznejšie prepadli a prakticky vymazali všetky zisky, ktoré si od apríla tohto roka pripísali.

Spotreba domácnosti sa tak na prelome leta a jesene vrátila naspäť k svojim tohtoročným minimám, a to aj napriek pozvoľnému ústupu inflácie a obnoveniu reálneho rastu miezd, či pozvoľna zotavujúcej sa spotrebiteľskej dôvere.

Spotreba domácnosti bude podľa analytika naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd.

Tržby v automotive

Aj v nasledujúcich mesiacoch by tak mala ostať utlmená. Svoje dno už však podľa Koršňáka najskôr našla, a to i napriek prekvapivému septembrovému poklesu. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd, či ustupujúca inflácia.

„Oproti silnému záveru minulého roka budú tržby maloobchodu najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny ostávajúcich mesiacoch tohto roka,“ myslí si analytik.

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa medziročne zvýšili o 13,6 %. Ich rast vykázali všetky jeho zložky, pričom dynamickejšie rástli v predaji motorových vozidiel o 16 % a tiež v oprave a údržbe o 18,5 %.

Úroveň septembra 2022 prekonali aj tržby reštaurácií a pohostinstiev o 11,3 %. Veľkoobchod mal tržby medziročne nižšie už siedmy mesiac po sebe, v septembri sa tempo poklesu ešte zrýchlilo, a to až na 8,5 %. Klesli aj tržby v ubytovaní o 6 %.