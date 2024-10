Malacky sa zapojili do cezhraničného projektu, mohli by získať financie na obnovu svojho kaštieľa

Malacky sa zapojili do cezhraničného programu Interreg Slovensko-Rakúsko 2021 – 2027, projekt Royal Traces – European royal houses and sovereigns. Ako informoval viceprimátor Milan Ondrovič na poslednom zastupiteľstve, vďaka nemu by mohli získať financie na investíciu do svojho kaštieľa, konkrétne kaplnky a nádvoria.

Projekt je vyčíslený na milión eur

Projekt, ktorého cieľom je oživiť históriu a kultúru Pálffyovcov, je vyčíslený na viac ako milión eur, spolufinancovanie mesta má byť viac ako 84-tisíc eur.

Jedným z úspešných projektov mesta je Šport aréna Malacky, ktorá má byť skolaudovaná do konca tohto roku. Podľa Ondroviča je oneskorenie stavebných prác oproti pôvodnému harmonogramu asi dva mesiace, čo bolo spôsobené okrem iného rozhodnutím osadiť na strechu fotovoltaiku.

Poslanci prijali štyri nariadenia

„Multifunkčná hala je už zariadená a dokončujú sa podlahy. V hokejovej časti je hotový podklad pre ľadovú plochu, tribúny sú pripravené na montáž sedačiek, dokončujú sa práce vo vestibule a v okolí haly,“ uvádza mesto.

Mestskí poslanci na poslednom zastupiteľstve prijali štyri všeobecne záväzné nariadenia. Jedno z nich hovorí o sprísnení používania pyrotechniky. Používanie pyrotechnických výrobkov v meste bude možné len od 31. decembra 20.00 do 1. januára do 2.00.

Môžu sa používať v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení pre chov zvierat. Pre mestský ohňostroj, ktorý sa koná 1. januára vo večerných hodinách, platia iné legislatívne pravidlá.