Malacky majú v pláne viacero investičných projektov, občania čakajú najmä na otvorenie Šport arény

Malacky budú tento rok hospodáriť s rozpočtom 37 miliónov eur, z čoho 10 miliónov tvoria kapitálové investície. Ako informuje samospráva na svojom webe, mesto sa bude aj naďalej maximálne uchádzať o externé zdroje. Najočakávanejšou udalosťou roka je otvorenie Šport arény.

„Vlani sme komunikovali, že by sme ju chceli otvoriť v januári. To sa ale nepodarilo, lebo dodávateľ sa dostal do časového sklzu,“ priznáva primátor Juraj Říha. Spevnené plochy a inžinierske siete sú už skolaudované a prebieha kolaudácia hlavnej stavby. Mesto spísalo zoznam vád a ich odstránenie predpokladá v najbližších dňoch.

Projekt náročný na realizáciu

„Čakáme ešte na dodanie posledného materiálu, ktorým sú drevené obklady do interiéru. Aktuálne je aréna takmer pripravená na odovzdanie mestu. Odhadujem, že by sme ju mohli otvoriť plus-mínus v polovici marca, ale po skúsenostiach som už opatrný s dávaním presnejších termínov,“ spresnil primátor.

Druhou veľkou investíciou je výstavba cyklotrasy Duklianskych hrdinov – Na majeri. Podľa primátora je projekt náročný na sumu aj realizáciu.

„Jeho súčasťou bude budovanie nových parkovacích miest, rekonštrukcia križovatky Duklianskych hrdinov – Rakárenská a tiež kompletná oprava Rakárenskej,“ poznamenal Říha s tým, že pri výstavbe musia zrušiť existujúce zeleň, avšak po dokončení cyklotrasy vysadia novú. Obyvateľov v tejto súvislosti čakajú aj viaceré dopravné obmedzenia.

Čakanie na vhodné podmienky

Pokračovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií musí počkať na vhodné podmienky, ale najmä na uzatvorenie hospodárenia za vlaňajší rok. Záverečný účet musí prerokovať a schváliť mestské zastupiteľstvo.

Veľkou témou v doprave je príprava dvoch diaľničných križovatiek D2-Rohožník a D2-Studienka, ktoré by odklonili tranzitnú dopravu z mesta. „Dobrou správou je, že vláda SR oficiálnym uznesením poverila ministra dopravy dokončiť ich prípravu a získať stavebné povolenia,“ dodalo mesto.