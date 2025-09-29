Mal byť oporou a ostrostrelcom, no potenciál nenaplnil. Z Tipsport ligy sa porúča legionár

Kanadský hokejový útočník Anthony Salinitri nepokračuje slovenskom tíme HK Spišská Nová Ves. Aktuálne deviate mužstvo tipsportligovej tabuľky to oznámilo v pondelok prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Nebol rozdielovým hráčom
„Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu s Anthonym Salinitrim. Od začiatku prípravy sme od neho očakávali viac. Na legionárov kladieme vysoké nároky a musia patriť k rozdielovým hráčom. To sa mu nepodarilo naplniť, preto sme zvolili tento krok a v ďalšom pôsobisku mu želáme veľa šťastia,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Faith po ďalšej prehre Michaloviec: Cítim sa ako vrah, nepoučil som sa z otcovej chyby. Nikto nechcel prísť hrať za Duklu - VIDEO
Náhrada nastúpila už cez víkend
Dvadsaťsedemročný rodák z kanadského Winsdoru, ktorý predtým pôsobil v talianskom Bolzane a v súťaži ICEHL sa stal najlepším strelcom tímu s 21 gólmi, odohral za „rysov“ v prebiehajúcej sezóne tri stretnutia. Do štatistík si pripísal jeden gól a jednu asistenciu. V predchádzajúcich dueloch nefiguroval ani len na zápasovej súpiske.
Spišiaci v ostatných dňoch viackrát deklarovali, že s niektorými zahraničnými hráčmi nevládne spokojnosť. Reakciou je aj príchod iného Kanaďana, Joela Teasdale, ktorý debutoval v nedeľňajšom zápase proti Nitre (1:2, pozn.)