Majú úplne všetko vo svojich rukách, hovorí Korčok po voľbách a vyjadril sa aj k svojej budúcnosti v politike

Pocit z výsledkov volieb prezidenta je dobrý, konštatoval neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Vyjadril sa tak v relácii Na telo televízie Markíza.

Vysvetľoval i svoje prvé vystúpenie po zverejnení výsledkov volieb, pričom povedal, že to bola prvotná emócia, no za vystúpením si stojí. Zdôraznil, že svojím oponentom ľudsky viaceré aspekty kampane nezabudne, najmä to, že z neho urobili kandidáta vojny.

Získal väčšiu podporu, ako čakal

K ďalšiemu prípadnému pôsobeniu v politike sa vyjadrovať nechcel, všetkých požiadal, aby mu dopriali čas. „Neviem na to odpovedať,“ povedal.

„Neviem odpovedať, či vleziem do politiky teraz, úplne naplno, so všetkým. Alebo sa budem naďalej venovať tomu, čomu sa venujem teraz,“ povedal. Zdôraznil, že na to potrebuje čas a dodal, že to urobí ako s prezidentskou kandidatúrou a včas rozhodnutie oznámi.

Korčok konštatoval, že v oboch kolách získal väčšiu podporu, než čakal, no priznal, že pri mobilizácii voličstva bola protistrana úspešnejšia. Príčinu jej úspechu vidí v šírení strachu a obáv od jeho súpera pred voľbami.

S kampaňou neuspel vo viacerých regiónoch

Na svojej strane vidí mobilizáciu obsahom, ktorá ale nestačila. Uviedol tiež, že obavy, ktoré sa šírili, sa netýkali len vojnového konfliktu na Ukrajine, ale napríklad i sociálnych istôt, v tomto smere poukázal na mobilizáciu na strane viacerých štátnych inštitúcií.

„Tu boli rôzne podoby tej emócie, ktorá prevážila nakoniec nad tým obsahom,“ myslí si. Rovnako priznal, že s kampaňou celkom neuspel vo viacerých regiónoch na východe Slovenska.

„Viete čo, ja sa rozhodnem,“ dodal Korčok na margo toho, či ešte bude podávať podnety týkajúce sa údajných nezrovnalostí v kampani jeho súpera a víťaza volieb Petra Pellegriniho.

Čo bude s predvolebnými sľubmi?

„Dnes je jedna podstatná výpoveď o prezidentských voľbách,“ myslí si. „Majú všetko. Majú úplne všetko v rukách, presadil sa ich koncept,“ vraví a dodáva, že teraz je podľa neho otázkou, čo bude s predvolebnými sľubmi.

„Lebo už im nechýba nič. Už majú všetko. Majú prezidenta, majú legislatívu, majú rozpočet, majú väčšinu v parlamente,“ vymenúva a zdôrazňuje, že treba niečo začať robiť, napríklad s cenami potravín a energií, so školstvom či so zdravotníctvom.