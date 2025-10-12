Majself si pripíja na život a ukázal celú svoju rodinu – VIDEO

Úspešný spevák Michael Švehla, známy pod umeleckým menom Majself, vydal ďalší singel Pripíjam na život z pripravovaného albumu, ktorého oznámenie vydania je už na spadnutie! „Tak ako na predchádzajúcich skladbách, ktoré sa ocitnú na albume, som na tvorbe spolupracoval s Niou, s ktorou som písal text a s Fillipianom, ktorý bol zodpovedný za hudobnú zložku a stojí aj za mixom a masterom,“ predstavuje Majself spolupracovníkov, s ktorými piesni vdýchli život.
Oslava života ako takého
Novinka sa začala rodiť pred troma mesiacmi počas štúdiovej session, ktorú trojica absolvovala. „Pamätám si deň, keď som prišiel do štúdia a Fillipian pustil nápad, ktorý mal rozpracovaný a mňa okamžite oslovil. Nia urobila toplines a pustili sme sa do textu. Myšlienka bola spraviť skladbu, ktorá oslávi život so všetkým – aj s tým dobrým, čo zažijeme, a možno aj s tým ťažším, lebo aj to patrí k životu a formuje to, kým každý z nás dnes je. A bez ohľadu na to, aký deň máme pred sebou alebo za sebou, treba si pripomínať a byť vďačný za to, že môžeme byť a zažívať celú túto skúsenosť na Zemi,“ približuje spevák.
Majself otvorene o svojej diagnóze. Má lepší vzťah sám so sebou, tvorí ďalej a prekvapuje fanúšikov - ROZHOVOR
Zaujímavosťou je, že finálnu podobu riešili cez pol zemegule, keďže sa Fillipian posledné týždne nachádza v Kórei. Hudobník tentoraz stavil na kartu oslavy života ako takého – so všetkým, čo ponúka, či vezme. „Pre mňa osobne skladba reflektuje moju vďačnosť za celú cestu, po ktorej ako človek kráčam. Mnoho posledných rokov bolo pre mňa náročných skrz zdravie a povedzme životné lekcie, ktoré som však pochopil a dnes mám radosť z každého dňa, keď sa zobudím a som s tými ľuďmi, ktorí sú pri mne, ale aj sám so sebou,“ vysvetľuje Majself význam piesne.
Manželka Julka a syn Nikolas
Novinku Pripíjam na život pustil Majself do sveta prostredníctvom videoklipu. Nápad a ideu si na konto pripísal Pierre Lexis, ktorý video vytvoril, pričom pri realizácii režisérovi sekundovala produkčná Janka Šlebodová. Klip sa natáčal v nádhernom prostredí zámku Šimák a Majself tentoraz ukázal celú svoju rodinu. Okrem pôvabnej manželky Julky, ktorá sa stala hlavnou hviezdou Michaelových posledných videoklipov, sa v tejto snímke objavuje i syn Nikolas.
„Rozhodol som sa do tohto songu zapojiť celú rodinu, pretože so mnou prešli celú cestu a boli pri mne vtedy, keď nikto iný nebol. Cítim sa ako šťastný človek, keď sa ráno zobudím a mám ich vo svojom živote. Táto skladba je pre mňa oslava života a zároveň vďaka za to, že je dnes pre mňa taký, aký je,“ hovorí spevák.
Vďaka tomu, že so svojím synom spoločne tvoria obsah na sociálne siete, účinkovanie Švehla jr. zvládol ľavou zadnou. „Myslím, že môžem povedať, že čo sa týka točenia, je už celkom profík, keďže máme spolu čo-to odtočené. Takže by som povedal, že to dal úplne v pohode a že si to aj celkom užil.“
Video zobrazuje Michaelovu životnú cestu, počas ktorej sa dostal mnohokrát aj “pod hladinu“, ale práve vďaka rodine sa vždy dokázal odraziť a opäť vynoriť. Práve Majselfove scény pod vodou sú vo videu neprehliadnuteľné. „Bola to pre mňa prvá skúsenosť s točením pod vodou a bolo to síce zaujímavé, ale aj vyčerpávajúce, keďže som sa vlastne neustále ponáral na jeden nádych, aby sme mohli točiť. Ale výsledok sa mi veľmi páčil,“ približuje Majself svoju skúsenosť.
Pripíjam na život je už tretí singel z pripravovaného albumu, na ktorom participujú spomínaný Fillipian s Niou. Už budúci mesiac by mal vyjsť opäť nový singel z dielne tohto tvorivého tria. „Pomaly, ale isto už začínam riešiť termín nového albumu a s ním spojené veci. Mimo toho stále koncertujem a s Petrom Marcinom jazdím turné Neskoro večer po Slovensku,“ prezrádza spevák na záver.