Majself otvorene o svojej diagnóze. Má lepší vzťah sám so sebou, tvorí ďalej a prekvapuje fanúšikov - ROZHOVOR

Slovenský raper, spevák a hudobník Michael Švehla alias Majself roky žije s Crohnovou chorobou, o ktorej aktívne hovorí a dáva ju do povedomia.
V rozhovore pre agentúru SITA povedal, že téma tohto ochorenia je v spoločnosti stigmatizovaná, najmä ak ide o populárnych ľudí, od ktorých sa očakáva, že budú vyzerať dokonalo a budú prichádzať len s pozitívnymi výstupmi. „Myslím si, že je tu extrémny nedostatok vedomosti o Crohnovej chorobe, či už čo sa týka pacientov, alebo ľudí, ktorí pri nich žijú,“ povedal Majself.
Podľa neho sa rovnako zabúda aj na to, aké dôležité je v tejto súvislosti riešiť aj psychiku. „Šeredne málo sa rieši psychika pri pacientoch s Crohnovou chorobou. Pritom, pri logických úvahách, psychika extrémnym spôsobom ovplyvňuje aj chemické zloženie a chemické reakcie v celom tele, ktoré následne ovplyvňujú Crohnovú chorobu veľmi priamym spôsobom,“ doplnil Majself.
Načúvanie vlastnému telu
So správnym mindsetom dnes už Majself diagnózu vníma ako dar a je za ňu vďačný. „Zistil som, prečo mi Crohnova choroba prišla do života. A to, čo som zistil, sa snažím pretransformovať do toho, ako fungujem dnes,“ povedal Majself, ktorý vďaka diagnóze začal viac načúvať svojmu vlastnému telu.
Začal som postupne pracovať s nezdravými programami, ktoré som si sám v živote nastavil. Či už čo sa týka práce, samého seba, alebo aj napríklad stravy a spánku. Prešiel som úžasnú cestu. Nehovorím, že bola ľahká, ale dnes som za to strašne vďačný. Žijem spokojnejší život, mám oveľa lepší vzťah sám so sebou a myslím si, že mám aj lepší vzťah so svojim okolím, že som lepší otec, lepší partner a som šťastnejší.
V rozhovore v Štúdiu SITA opísal svoju cestu s Crohnovou chorobou, ale napriek zdravotným problémom nezaháľal a fanúšikom prináša mnohé novinky.
Odpálil EP v štýle DnB, chystá aj nový album
V júni Majself svojich fanúšikov prekvapil s EP Shadow Work. Prekvapením bol nielen štýl skladieb, ktoré sú v drum and bass štýle, ale aj témy, o ktorých v nich Majself hovorí.
Majself priznal, že Shadow Work bol pre neho akousi terapiou a nehľadel až tak na to, čo si o nových skladbách pomyslia fanúšikovia. V piesňach sa venuje náročným hlbším témam, ktoré vychádzajú aj z psychológie. „Som si vedomý, že tých žánrov a tých polôh Majselfa som ľuďom naservíroval za posledné roky mnoho,“ povedal s vysvetlením, že nie je z tých umelcov, ktorí sú ochotní zostať v jednom boxe a produkovať stále to isté dokola.
Prioritou pre Majselfa, aby ho tvorba bavila a mal pocit, že tvorí stále niečo nové….
Bude koniec s rapom?
Majself nedávno vydal aj pieseň Nebuď zlá, ktorá bola pre fanúšikov rovnako prekvapením – nerapuje, ale spieva. Súčasne avizoval, že aj nasledujúca tvorba bude určite obsahovať viac spevu ako rapu. Pre fanúšikov pripravuje nový album, ktorého súčasťou bude aj pieseň Nebuď zlá.
V rozhovore s Majselfom sa ďalej dozviete:
- aká bola jeho cesta s Crohnovou chorobou
- či navštevoval terapeuta a ako zmenil zmýšľanie o svojej diagnóze
- o čom je pieseň Blueprint a pre koho je určená
- ako a na základe čoho vzniklo EP Shadow Work
- na čom aktuálne pracuje
- aké sú jeho nesplnené sny a vysnívané spolupráce
- prečo vidíme často v klipoch jeho manželku a syna
- ako sa z Majselfa stal content creator