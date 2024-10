Majself má miesto hlavy srdce. Je to memento večného boja citu proti rozumu

Úspešný raper a spevák Michael Švehla, známy pod umeleckým menom Majself, potešil svojich fanúšikov ďalším vydareným singlom Kým ťa mám. Hudobník tentokrát stavil na vzťahovú kartu a prostredníctvom piesne vyzdvihuje nádej.

„Veľa skladieb vzniká o rozchode. Ja som spravil skladbu o tom, ako dať veci znovu dokopy. Myslím si, že je dôležité ľuďom posúvať skladby aj s touto myšlienkou, pretože pokiaľ sú iba nalepení na sociálne siete, môžu nadobudnúť dojem, že je normálne vzťahy pri prvých problémoch ukončovať. Ja si však myslím, že vzťahy sa stávajú silnejšie po prekonaných ťažkých obdobiach a že pokiaľ sa ľudia rozhodnú na svojich vzťahoch pracovať, je to tá cesta, ktorá im poskytne všetok priestor pre rozvoj a lepší vnútorný svet,“ predstavuje Majself myšlienku skladby.

V skladbe nepočuť rap

Novinka Kým ťa mám, ktorej hudobné i textové autorstvo má na svedomí samotný spevák, vznikla začiatkom tohto roku. Pôvodne mala vyjsť na producentskom albume Maxxa Mikloša, ktorý skladbu produkoval a s Majselfom celú nahral v bratislavskom štúdiu CLOUD9.

„Keď som pieseň roznahrával, poprosil som Maxxa, že by som ju rád dokončil sólovo a na jeho album sme nakoniec spravili Neprestanem dýchať s Nelou Pociskovou, ktorá zožala veľký úspech,“ približuje spevák príbeh vzniku piesne.

Nejednému fanúšikovi isto neujde, že v skladbe nepočuť rap, ktorým Majself pred rokmi odštartoval svoju hudobnú kariéru. Naskytá sa otázka, či je spev Majselfov nový smer.

„Ako interpret sa snažím rozvíjať a melodické prvky už používam na posledných 2 albumoch. Tým, že sa v nich pomaly zdokonaľujem, tým ich aj viacej používam. Celkovo mám obdobie, že tvorím veľa rôznej hudby a nemám vyslovene žáner, kde by som dokázal povedať, že je to môj nový smer,“ vysvetľuje hudobník.

Dve krajiny za 24 hodín

Novú pieseň Majself pustil do sveta prostredníctvom videoklipu. Nápad a ideu vizuálu si na konto pripísal samotný Majself.

https://www.youtube.com/watch?v=skxIaHUG4eM

„Videl som tam zaujímavú synergiu medzi skladbou a samotnou ideou a vo finále som rád, že som sa nemýlil,“ hovorí spevák, pričom svoju dôveru vložil do rúk českému videomakerovi Mattheowi Csibovi, ktorý sa postaral o kameru, strih aj postprodukciu.

Videoklip sa natáčal v Taliansku a Rakúsku. „Som celkom pyšný nato, že sme celú výrobu stihli zrealizovať za 24 hodín. Ja mám rád ľudí, ktorí vedia pracovať pod tlakom, lebo som presvedčený, že tak vznikajú diamanty. Natáčali sme v krásnych prostrediach s dobrou energiou, čiže viac ako práca to bol pre mňa zážitok,“ pochvaľuje Majself premiérovú spoluprácu s českým režisérom.

Srdce je dominantný prvok videa

Dominantným prvkom videa je srdce, ktoré má spevák namiesto hlavy. „Napadlo mi to tak, že som si uvedomil, že som nikoho so srdcom miesto hlavy ešte nikdy nevidel. Veľakrát sa používajú, nielen v klipoch, hocijaké masky, ale srdce som ešte nevidel. Nakoniec sa podarilo z tejto myšlienky zhmotniť to, čo ľudia vidia v klipe. Symbolizuje lásku, túžbu a magnetizmus. Práve ten to „srdce“ ťahá za tou svojou energiou, ktorú vlastne v celom videoklipe hľadá medzi tisíckami ľudí,“ vysvetľuje Majself význam nezvyčajnej rekvizity, ktorá ako už spevák spomenul, vyzdvihuje myšlienku piesne aj videoklipu.

„Ľuďom má pripomenúť to ich vlastné srdce, pretože práve pri tých ťažších obdobiach na neho zvyknú zabúdať a rozmýšľajú iba hlavou. Zároveň je myšlienka taká, že aj keď sa občas nevieme nájsť, ak hľadáme dostatočne dlho a vytrvalo, vieme nájsť aj stratenú energiu,“ dodáva hudobník k významu videa.

Priaznivci Majselfovej hudby sú zvyknutí na pravidelnú dávku nových singlov v pomerne krátkom čase. „Mám pripravených veľa nových skladieb a vlastne stále tvorím nové. Takže budem pravidelne vydávať nové single a spolupráce. Ďalšia bude vonku do 3 týždňov. A môžem prezradiť, že mám prichystaný ucelený projekt s niekým ďalším, o čom sa ľudia dozvedia v najbližších týždňoch,“ láka spevák slovami o svojich najbližších plánoch, pričom novinku Kým ťa mám, si fanúšikovia budú môcť vypočuť prvýkrát naživo na Majselfovom koncerte už 01. novembra 2024 v Žilinskom ButterflyClube.