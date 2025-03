Majerský podľa Rašiho vodu káže a víno pije. Prešovský kraj nevyčerpal z eurofondov ani jedno euro – VIDEO

Nedostatky v čerpaní eurofondov a nespravodlivé rozdeľovanie dotácií v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) vytýkajú predstavitelia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) predsedovi PSK a Kresťanskodemokratického hnutia Milanovi Majerskému. Upozornili na to na pondelkovej tlačovej besede v Prešove.

Zástupcovia MIRRI reagovali na kritiku predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského na nízke čerpanie eurofondov a jeho argumentáciu, že ak by polovica z nich prúdila do regiónov, čerpanie by bolo rýchlejšie a plynulé. Majerský mal podľa ministra Rašiho zároveň deklarovať, že má pripravené projekty v hodnote jednej miliardy eur.

Kraj nevyčerpal ani jedno euro

„Podľa aktuálnych údajov však Prešovský samosprávny kraj, ktorý má na toto programové obdobie v rokoch 2021 až 2027 alokovaných takmer 300 miliónov eur, zatiaľ nevyčerpal ani jedno euro,“ skonštatoval Raši.

Napriek deklarovanej pripravenosti projektov je podľa neho schválených iba 50 percent projektových zámerov, čo vzhľadom na piaty rok programového obdobia označil za neuspokojivé.

„Keby boli projekty skutočne pripravené, peniaze by už dávno boli v regiónoch. Vyhovárať sa na byrokraciu nie je namieste – naše ministerstvo zvláda schválenie žiadostí do dvoch mesiacov,“ podotkol minister investícií.

Dotáciu dostalo len päť miest

Ďalším problémom, na ktorý predstavitelia MIRRI upozornili, je nespravodlivé rozdeľovanie dotácií v PSK. Zo štatistík vyplýva, že najvyššiu podporu získavajú obce a mestá vedené starostami a primátormi za stranu KDH.

„Z celkového počtu 664 obcí a 23 miest dostalo dotáciu predsedu kraja iba päť miest, z ktorých tri patria primátorom KDH. V prípade obcí získalo dotáciu 51 obcí, pričom až 26 z nich vedie starosta za KDH. Podľa dostupných údajov strana KDH má v kraji 93 starostov, z ktorých dotáciu dostalo 26, zatiaľ čo strana Hlas so 92 starostami získala podporu iba v ôsmich prípadoch a strana Smer so 48 starostami v piatich prípadoch,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Dotácie majú slúžiť všetkým

Dodal, že dotácie majú slúžiť všetkým občanom, bez ohľadu na politickú orientáciu starostov a primátorov. Podľa poslanca NR SR Richarda Eliáša to môže vytvárať tlak na ďalších starostov pri rozhodovaní, za akú stranu budú v nasledujúcich voľbách kandidovať.

„Výzva predsedu PSK, ako dotačná schéma, tu bola aj v minulosti. Predchodca pána Majerského na pozícii predsedu samosprávneho kraja mal túto výzvu trikrát. V roku 2012, 2014 a 2016. Za tri roky v sume celkovo 90-tisíc eur. Milan Majerský rozhoduje sám, tak, ako chce. Za šesť rokov na dotáciách na základe svojho vlastného rozhodnutia rozdelil 2 185 000 eur,“ doplnil Kaliňák.