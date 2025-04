Maďarsko je súčasťou Putinovho tímu. Upozorňoval na to aj Dzurinda - VIDEO

Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna sa domnieva, že Európska únia sa blíži k momentu, keď odoberie Maďarsku hlasovacie práva v Rade EÚ z dôvodu blokovania rozhodnutí týkajúcich sa Ruska.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, Tsahkna to povedal v rozhovore pre Rheinische Post. „Článok 7 Zmluvy o Európskej únii však umožňuje, aby bol členský štát zbavený hlasovacích práv, ak jeho členstvo ohrozuje bezpečnosť Európy a ostatných členov. Presne to robí Orbán,“ vysvetlil.

Odmietol však tvrdenia o údajnom rozdelení kontinentu. „Buďme úprimní. Aby sme boli rozdelení, potrebujete dve veľké strany. Pri Maďarsku tu máme veľmi slabú krajinu, ktorá je súčasťou Putinovho tímu a nie súčasťou nášho európskeho tímu,“ zdôraznil.

Bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda v nedávnom rozhovore pre agentúru SITA upozornil, že maďarský premiér Viktor Orbán sa obracia na Rusko a Čínu, pretože už zrejme nemá príliš na výber.

„Viktor sa politicky odklonil alebo spustil z dvoch dôvodov. A jedným z nich boli ekonomické ťažkosti, do ktorých sa dostali. Orbánovi sa do reforiem nechcelo a neurobil to, čo robili povedzme Gréci, keď sa dostali do ekonomických ťažkostí… On sa obrátil na Čínu a na Rusko. A podľa môjho názoru sa už tým pádom vezie, pretože keď si požičiam peniaze, musím tak trošku aj poslúchať,“ povedal Dzurinda.