Maďarská vláda zverejnila otázky v neformálnom prieskume, voličov sa pýta na práva LGBTI+ či podporu Ukrajiny

Maďarská vláda v piatok zverejnila sériu otázok v rámci neformálneho prieskumu, ktorý nazýva národná konzultácia. Jedenásť otázok sa týka sporných tém ako sú migrácia, práva LGBTQ+ ľudí či podpora Ukrajiny.

Bojovný tón voči EÚ

Otázky majú pritom bojovný tón voči Európskej únii (EÚ), poukazuje agentúra AP. Jedna otázka sa pýta, či by Budapešť mala blokovať plán EÚ poskytnúť štvorročný balík pomoci Ukrajine v hodnote 50 miliárd eur, kým blok nerozmrazí fondy pre Maďarsko, ktoré sú zmrazené pre obavy o dodržiavanie zásad právneho štátu a ľudských práv.

„Žiadajú Maďarsko o dodatočnú podporu (pre Ukrajinu), aj keď naša krajina kvôli tomu nedostala eurofondy,“ uvádza sa v jednej časti prieskumu a jednou z možných odpovedí je: „Nemali by sme platiť viac za podporu Ukrajiny, kým nedostaneme peniaze, ktoré nám dlžia“.

Ďalšia otázka hovorí o tom, že Únia chce vytvoriť v Maďarsku migrantské getá a pýta sa, či by Maďarsko malo „prijať migračné plány Bruselu“ alebo zabrániť vzniku get. Budapešť tiež tvrdí, že EÚ chce zvrátiť aj sporný zákon o dostupnosti LGBTQ+ obsahu pre maloletých a vystríha pred „agresívnou LGBTQ+ propagandou“.

Odpovedá menej ako 20 percent voličov

Maďarská vláda tieto národné konzultácie zorganizovala už niekoľkokrát, pričom čelili rozsiahlej kritike prieskumníkov a opozičných strán s tým, že sú to propagandistické nástroje, ktoré manipulujú svojím znením a sugestívnymi odpoveďami. Orbánova vláda tvrdí, že prieskumy posilňujú jej vyjednávaciu pozíciu na európskej úrovni tým, že demonštrujú národný konsenzus v politických otázkach.

Prieskumy posielajú poštou každému Maďarovi vo veku spôsobilom na hlasovanie vo voľbách, ale nie sú právne záväzné. Vo všeobecnosti odpovedá menej ako 20 % dospelých Maďarov, no odpovede odrážajú až 99 % súhlasu s postojom vlády. Odpovede na najnovší prieskum by mali Maďari poslať do 10. januára 2024.