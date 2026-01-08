Macron: USA opúšťajú svojich spojencov, Európa musí chrániť svoje záujmy

Podľa lídra Francúzska „multilaterálne inštitúcie fungujú čoraz menej efektívne" a nachádzame sa v období „veľmocí s reálnym pokušením rozdeliť si svet".
Spojené štáty prestávajú dodržiavať medzinárodné pravidlá a postupne sa odkláňajú od svojich spojencov, vyhlásil vo štvrtok francúzsky prezidentEmmanuel Macron vo svojom každoročnom príhovore k francúzskymi veľvyslancom v Elyzejskom paláci.

„Spojené štáty sú etablovanou mocnosťou, ale takou, ktorá sa postupne vzďaľuje niektorým svojim spojencom a odpútava sa od medzinárodných pravidiel, ktoré ešte nedávno presadzovala,“ povedal Macron. Dodal, že „multilaterálne inštitúcie fungujú čoraz menej efektívne“ a nastáva obdobie „veľmocí s reálnym pokušením rozdeliť si svet“.

Macron zdôraznil, že Európa musí chrániť svoje záujmy, a vyzval na „konsolidáciu“ európskych regulácií v technologickom sektore. Poukázal aj na význam ochrany akademickej nezávislosti a ocenil „možnosť mať kontrolovaný informačný priestor, kde sa môžu názory úplne slobodne vymieňať, ale kde rozhodnutia nerobia algoritmy niekoľkých“.

Brusel nedávno prijal rozsiahly legislatívny balík na obmedzenie vplyvu technologických gigantov. Akt o digitálnych trhoch (DMA) sa zameriava na hospodársku súťaž v online prostredí a aktu o digitálnych službách (DSA), ktorý upravuje moderovanie obsahu na internete.

Washington tieto pravidlá kritizoval ako pokus prinútiť americké technologické platformy cenzurovať neželané názory. „DSA a DMA sú dva predpisy, ktoré musím brániť,“ zdôraznil francúzsky líder.

