Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že urýchli prijatie zákona, ktorý by zakázal sociálne siete deťom do 15 rokov. Cieľom je, aby legislatíva začala platiť už v septembri.
„Požiadal som vládu, aby začala zrýchlený postup, nech to ide čo najrýchlejšie,“ povedal v sobotu francúzsky líder.
Austrália od 10. decembra zakáže deťom vo veku do 16 rokov prístup na YouTube
Francúzski poslanci o takomto zákaze diskutujú, čím nasledujú príklad Austrálie. Tá sa minulý mesiac stala prvou krajinou, ktorá deťom do 16 rokov zakázala používať populárne sociálne siete ako Instagram, TikTok či YouTube. Návrh legislatívy má byť v pondelok predložený francúzskemu parlamentu. Macron uviedol, že podporuje aj zákaz používania mobilných telefónov v školách.
„Mozgy našich detí a tínedžerov nie sú na predaj ani na manipuláciu, či už zo strany amerických platforiem alebo čínskych algoritmov,“ konštatoval šéf Elyzejského paláca.