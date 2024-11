Machala bol za Bombicom ako súkromná osoba a jeho cesta nebola hradená z rezortu kultúry, tvrdí ministerstvo

Generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala bol v Londýne ako súkromná osoba. „Jeho cesta nebola hradená z rozpočtu rezortu kultúry,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo kultúry.

Machala bol v Londýne v spoločnosti hudobníka Oskara Rózsu a extrémistu Daniela Bombica, ktorý na spoločnej fotografii ukazuje neonacistický symbol Biela sila (White power).

Na Kollára sú vydané medzinárodné zatykače

Daniel Bombic alias Danny Kollár je trestne stíhaný pre extrémizmus, nebezpečné prenasledovanie, ohováranie a online obťažovanie. Stíhaniu sa vyhýba práve pobytom v Londýne, sú naňho vydané tri medzinárodné zatykače. Machala stretnutie v Londýne označil za „dobrovoľné radikalizačné školenie“.

Po zverejnení fotografie žiadali vyvodenie jasných dôsledkov viacero osobností, ako aj Slovenské protifašistické hnutie. To napísalo, že „ostentatívna priateľská komunikácia vysokého štátneho úradníka Lukáša Machalu v Londýne s Danielom Bombicom, ktorý opakovane používa symbol rasizmu a nenávisti, je neprijateľná“.

Plazivý fašizmus používa nové symboly

Zároveň zdôraznilo, že symbol Biela sila, ktorý spája palec a ukazovák do kruhu s ostatnými prstami zdvihnutými hore a zvykne byť sprevádzaný žmurknutím jedného oka, sa stal obľúbeným znakom neonacistov. Ide o symbol pochopený len medzi zasvätenými a nie vždy zrejmý pre širšiu verejnosť.

„Plazivý fašizmus už totiž nepoužíva štandardné „hajlovanie“, ale nové symboly na vyjadrenie nadradenosti bielej rasy (White Power, Biela sila), ktoré neonacistická komunita pozitívne vyhodnotí a pritom sa spolieha na komplikované dokazovanie použitia tohto rasistického symbolu pred súdom,“ upozornilo Slovenské protifašistické hnutie.

Tento symbol použil aj odsúdený masový vrah Brenton Tarrant, ktorý na základe rasovej neznášanlivosti zavraždil 50 ľudí na Novom Zélande.

Hymna je podľa Rózsu pre inú skupinu ľudí

Rezort kultúry nereagoval na otázku, či vyvodí voči Machalovi nejaké dôsledky. Neohradil sa ani voči spájaniu svojho vysokého štátneho úradníka s extrémizmom.

Vlnu kritiky vyvolalo aj video z Londýna, na ktorom hudobník a dirigent Oskar Rózsa, ktorý pripravuje na štátnu zákazu pre rezortu kultúry nový aranžmán štátnej hymny, odkazuje svojim kritikom, že to nie je ich hymna.

„Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. A verte, že je ich podstatne, niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak, prosím, zalezte do vašich dier,“ vyjadril sa Rózsa.

Šimkovičová na jeho slová nereagovala

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa k jeho slovám nevyjadrila. Rezort kultúry poslal len stručnú, jednovetnú reakciu: „Nová verzia hymny Slovenskej republiky je samozrejme určená pre všetkých občanov“.

Na Rózsovo vyjadrenie kriticky reagovali aj predstavitelia koalície, napríklad minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) uviedol, že Rózsa by mal prispôsobiť svoj slovník tomu, že štátna hymna je jedným zo štátnych symbolov a jeho vyjadrenia sú „nešťastné, nedôstojné a neprijateľné“.

Bývalí politici vyzývajú na odvolanie Machalu

Bývalí politici Peter Weiss a Boris Zala, bývalý riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ako aj ďalší členovia mimovládnej organizácie Slovenské protifašistické hnutie vyzvali vládu, aby odvolala Lukáša Machalu.

Zároveň poukázali na to, že Oskar Rózsa svojimi nenávistnými výrokmi hanlivo rozdeľuje občanov SR na základe ich presvedčenia a hodnôt, a nenávistne útočí na dúhovú komunitu spôsobom, ktorý pripomína výrazy fašistických radikálov za vojnového slovenského štátu proti Židom.

To, že ide o problém celého vedenia ministerstva kultúry podľa nich preukazuje vyjadrenie ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej: „Európa vymiera. Nerodia sa nové deti, lebo je tu pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase“. Vyzvali preto vládu, aby zaujala jasný postoj k prejavom extrémizmu. To sa však zatiaľ nestalo.

Machala žiada ospravedlnenie

Lukáš Machala reagoval na vyjadrenie Slovenského protifašistického hnutia slovami, že „starci Peter Weiss, Boris Zala a ďalší sa mi teraz pokúšajú ukradnúť symbol, ktorý používam asi od narodenia na vyjadrenie pocitu šťastia zo zážitku, pochvaly jedla a všeobecne pochvaly, kde ostávam bez slov a znakom oznamujem, že to bola špica, fantázia a pod. Takže nevážení Wiess so Zalom, palec a ukazovák do kruhu s ostatnými prstami zdvihnutými hore, pri ktorom automaticky žmúrim, keďže odkaz posielam do diaľky budem používať aj naďalej. Nakoľko ho používam od dôb, keď som netušil, kto je nacista“.

Tiež uviedol, že pre „unudených idiotov s nálepkami“ posiela vztýčený prostredník ako symbol, ktorý „zostáva jedinou istotou v symboloch“. Zároveň sa zastal Daniela Bombica a povedal, že keďže trestné konanie stále prebieha a nie je ukončené, hľadí sa naňho ako na nevinného.

„S pánom Rozsom sme boli na súkromnej ceste vo Veľkej Británii, kde sme mali svoj program, v rámci ktorého sme sa stretli aj s pánom Bombicom. To, že niektoré časti nášho súkromného rozhovoru sú súčasťou sociálnych sietí, nie je porušením žiadneho právneho predpisu platného v Slovenskej republike,“ reagoval ďalej Machala a zároveň vyzval Weissa, Zalu a Mičeva, aby sa mu ospravedlnili.