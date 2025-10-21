Maccabi Tel Aviv odmietne vstupenky na zápas v Anglicku pre bezpečnostné obavy

Izraelský klub reaguje na zákaz úradov, ktorý nepovolili účasť fanúšikov izraelského tímu na trávniku Aston Villy z Birminghamu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Donyell Malen
Donyell Malen z tímu Aston Villa a Djed Spence z Tottenhamu Hotspur v súboji o loptu v zápase Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Izraelský futbalový klub Maccabi Tel Aviv pre bezpečnostné obavy odmietne vstupenky pre hostí na zápas Európskej ligy proti Aston Ville z Birminghamu, ktorý je naplánovaný na 6. novembra.

Rozhodnutie prišlo po tom, čo miestna bezpečnostná rada (SAG) zakázala príchod fanúšikov hostí na základe policajného vyhodnotenia rizika. Toto rozhodnutie vyvolalo širokú politickú kritiku vrátane vyjadrení britského premiéra Keira Starmera a snahy vlády umožniť izraelským fanúšikom účasť na zápase.

Maccabi však vo vyhlásení zdôraznilo, že bezpečnosť ich fanúšikov je priorita a rozhodlo sa neprijať žiadne vstupenky pre fanúšikov na tento zápas. Klub tiež vyjadril poďakovanie britskej vláde a polícii za snahu zabezpečiť bezpečnosť fanúšikov a ocenil podporu futbalovej komunity.

Maccabi tvrdí, že tím a fanúšikovia pochádzajú z rôznych náboženských a etnických skupín a aktívne bojujú proti rasizmu. Vo vyhlásení klub kritizoval skupiny, ktoré podľa neho zneužívajú izolované incidenty na šírenie nenávisti a vytvárajú toxickú atmosféru, ktorá ohrozuje bezpečnosť fanúšikov.

Britská vláda vyjadrila znepokojenie nad zneužívaním zápasu na šírenie nenávisti a odsúdila antisemitizmus a extrémizmus. Polícia vo West Midlands označila zápas za „vysokorizikový“ na základe predchádzajúcich násilností a nenávistných trestných činov počas zápasu Ajaxu a Maccabi v Amsterdame v roku 2024.

Birmingham bol miestom prodemokratických protestov v súvislosti s konfliktom v Gaze. Niektorí britskí politici podporili zákaz fanúšikov a volajú po širšom vylúčení izraelských tímov z medzinárodných súťaží.

Nedávno došlo v Manchestri k útoku na synagógu, pri ktorom zahynuli dvaja židovskí muži, polícia pripisuje incident islamistickému extrémizmu.

Firmy a inštitúcie: Aston VillaMaccabi Tel Aviv
Okruhy tém: Európska liga 2025/2026
