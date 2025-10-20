Futbalové peklo v Tel Avive: Derby zrušené po divokých výtržnostiach fanúšikov

Polícia zakázala zápas medzi Maccabi a Hapoelom Tel Aviv po chaotických scénach, kluby i opozícia kritizujú zásah.
Fanúšikovské násilie. Foto: ilustračné, SITA/AP
Izrael Futbal Futbal z lokality Izrael

V Izraeli vyvolalo veľké rozhorčenie rozhodnutie polície zrušiť prestížne derby izraelskej Premier League 2025/2026 medzi mužstvami Maccabi Tel Aviv a Hapoel Tel Aviv. Zápas bol v nedeľu prerušený po násilnostiach na štadióne Bloomfield, pričom polícia v opise udalostí informovala o „výtržníctve, nepokojoch, hádzaní predmetov, dymovniciach, delobuchoch, zranených policajtoch a poškodení infraštruktúry štadióna“.

Policajný hovorca pre verejnoprávnu televíziu KAN uviedol: „Toto nie je futbalový zápas, toto je vážne výtržníctvo a násilie.“ Po rozhodnutí polície bol štadión evakuovaný, pričom polícia zasahovala aj na koňoch proti približne 30-tisíc fanúšikom.

Vedenie Hapoelu Tel Aviv vyjadrilo rozhorčenie nad rozhodnutím a taktikou polície. Klub vo vyhlásení na sociálnych sieťach uviedol, že „polícia sa pripravovala skôr na vojnu než na športovú udalosť“ a kritizoval tvrdé zásahy, pri ktorých boli „deti pošliapané koňmi a policajti bez rozdielu bili fanúšikov“. Klub vyzval futbalové orgány, aby prevzali kontrolu nad športom.

Líder opozície Jair Lapid využil incident na kritiku pravicového ministra vnútra Itamara Ben Gvira, pričom na sociálnych sieťach napísal: „K nekonečnému zoznamu zlyhaní neschopného ministra sa dnes večer pridala neschopnosť zabezpečiť futbalový zápas v Izraeli.“

Maccabi Tel Aviv sa k situácii vyjadrilo menej ostro, keďže klub už čelí sporom ohľadom nadchádzajúceho zápasu v anglickom Birminghame. Miestny bezpečnostný výbor sa snaží zakázať izraelským fanúšikom vstup na štadión Aston Villy v Európskej lige. Britská vláda sa snaží zákaz zvrátiť, pričom kritiku na zákaz vyjadrili izraelskí ministri, Európska futbalová únia (UEFA) aj britský premiér Keir Starmer, ktorý zdôraznil: „Neznášame antisemitizmus v našich uliciach.“

