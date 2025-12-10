Má Slovensko potenciál vyrábať komédie ako Česko? Režisér otvorene o tom, na čo naráža slovenská komédia - ROZHOVOR

Slovenskí filmári by za ideálnych podmienok mohli vyprodukovať aj päť či šesť komédií ročne. Myslí si to producent a scenárista Viktor Csudai, ktorý je súčasne režisérom komédií ako Vojtech či Tak zle, ako sa len dá.
V rozhovore pre SITA priblížil, že na Slovensku máme ľudí na to, aby samohli nakrúcať komédie. Máme režisérov, scenáristov, producentov a aj komediálnych hercov. „Otázkou však je, či máme dostatok divákov pre komédiu. U nás chodí do kín čím ďalej tým menejľudí. Pravdepodobne pre cenu vstupeniek, a tiež pre príchod streamovacích služieb,“ podotkol režisér.
Slabšia podpora zo strany štátu
Ďalším problémom, s ktorým sa komédia na Slovensku potýka, je podľa jeho slov slabšia podpora zo strany štátu, konkrétne z Audiovizuálneho fondu. „Mne podporili komédiu Vojtech, noto bola súčasne jediná komédia, na ktorú som dostal podporu. Dve komédie som urobil za vlastnépeniaze,“ spresnil Csudai, ktorý sa aktuálne uchádza o podporu pre nový film Alica a trpaslíci.
Režisér vysvetlil, že komédia je všeobecne vnímaná ako okrajový žáner, preto aj jej podpora je zo strany Audiovizuálneho fondu menšia ako pri iných žánroch, akými sú napríklad dokument či dráma. V súčasnosti však podľa jeho slov predsa len nastal v téme finančnej podpory komédie mierny posun k lepšiemu. Podporu dostali napríklad komédie Invalid či Kavej.
Komédia je v náročnejší žáner ako dráma
Komédia, aj keď je menej podporovaná zo strany štátu než napríklad dráma či dokument, je podľaCsudaia veľmi dôležitá pre spoločnosť. Význam vidí už len v tom, že ľudia viacnásobne siahajú práve po komédiách.
„Koľkokrát si pozrieš tú istú komédiu, keď ťa baví? A koľkokrát si pozrieš nejakú drámu? Väčšinou si ju pozrieš raz, možno dvakrát. Komédiu si niekedy pozrieš aj šesťkrát či sedemkrát,“ povedal režisér. Súčasne podotkol, že komédia je ďaleko náročnejší žáner na nakrúcanie než dráma. „Vezmem dobrého kameramana, vyberiem si dobrých hercov, napíšem kvalitný scenár, nakrútim dlhšie zábery, podfarbím ich hudbou a mám zrazu drámu,“ povedal Csudai.
Pri komédiách sú však podľa jeho slov dôležité najmä kvalitne napísané a zahrané situácie, a to, či vyjdú jednotlivé fóry. Môže sa podľa neho totiž stať, že zle napísaná či zahraná situácia nie je vtipná, ale trápna. Komédia súčasne vyžaduje zo strany herca komediálny talent. Ten podľa slov režiséra nie každý herec má.
Slovákom nechýba zmysel pre humor
Predpokladom kvalitnej komédie je schopnosť byť vtipný. Túto schopnosť podľa režiséra Slováci majú, rovnako ako zmysel pre humor. Pracovať sa u nás podľa neho dá ako so situačným, tak aj slovným humorom. Ako však vysvetlil, finančne najdostupnejšie, po čom môže producent siahnuť, je dialóg.
Podotkol, že komédia Tak zle, ako sa len dá, je založená práve na dialógoch a natočená bola za päť dní. „Ja osobne mám rád aj situačný aj dialógový humor. Obidve robiť je však náročné, aj keď to môževyzerať jednoducho,“ doplnil Csudai s tým, že je náročné scény natočiť a herecky ich naštudovať tak, aby mali tempo, ktoré je pri komédiách veľmi dôležité.
„Ak to nemá tempo, tak to nefunguje,“ zdôraznil režisér s tým, že aj toto je jedným z dôvodov, prečo komédiu považuje za náročnejší žáner než drámu.
V rozhovore s režisérom Viktorom Csudaiom sa ďalej dozviete:
- ako je na tom súčasná kinematografia a osobitne komédia
- či má Slovensko potenciál vyrábať komédie v takej kvalite a množstve ako Česko
- ako vyzerá postup nakrúcania komédie v slovenských podmienkach
- aký je zmysel česko-slovenských koprodukcií
- či je slovenský humor odlišný od českého
- kde je hranica medzi kvalitným a nekvalitným humorom
- ako vyzerá práca s hercami pri nakrúcaní komédie