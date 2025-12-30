Lupiči ukradli z trezoru nemeckej banky cennosti a hotovosť v hodnote približne 30 miliónov eur

Lupiči sa v utorok v západonemeckom meste Gelsenkirchen vlámali do trezoru banky, odkiaľ ukradli hotovosť a cennosti v hodnote približne 30 miliónov eur.
Pri lúpeži v banke skupiny Sparkassen v Gelsenkirchene sa zlodeji s pomocou veľkej vŕtačky vlámali do viac ako 3 000 bezpečnostných schránok obsahujúcich peniaze, zlato a šperky, uviedla miestna polícia a dodala, že zločinci z miesta činu unikajú vo vozidle značky Audi čiernej farby.
Špeciálny vrták
Páchatelia sa podľa polície do trezoru dostali cez parkovaciu garáž. Odtiaľ sa cez niekoľko dverí prebúrali do archívnej miestnosti. Nakoniec prerazili stenu priamo do trezoru. Pri tom použili 42 centimetrov hrubý špeciálny vrták. Na videozázname z garáže je vidno čierne Audi RS6 s maskovanými mužmi vo vnútri.
Vylomili 90 percent schránok
Trezor, do ktorého sa lupiči prebúrali, obsahuje približne 3 300 bezpečnostných schránok rôznych veľkostí. Tieto sú prenajaté celkovo 2 700 zákazníkom, z ktorých niektorí majú viacero schránok. Každá schránka je poistená na sumu až 10 300 eur.
Poistná udalosť by teda mohla dosiahnuť až 33 990 000 eur – ak by boli všetky schránky vyprázdnené a naplnené podľa záznamov. „V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že viac ako 90 percent z približne 3 300 bezpečnostných schránok v trezore bolo vylomených,“ uviedol podľa denníka Bild vedúci pobočky Sparkasse Gelsenkirchen Frank Krallmann.