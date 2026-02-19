Lukašenko prepustil opozičného lídra Statkeviča, väzenie mu zničilo zdravie

Politik predtým odmietol odísť do exilu, v Bielorusku zostáva vyše tisíc politických väzňov.
Bieloruské úrady prepustili z väzenia opozičného politika Mikolu Statkeviča, ktorý si odpykával dlhoročný trest a predtým odmietol odísť do exilu v rámci dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi. Vo štvrtok to oznámila jeho manželka Maryna Adamovičová.

„Drahí priatelia! Mikola je doma! Mal mozgovú príhodu. Teraz sa zotavuje. Zatiaľ má problémy s rečou. Inak je všetko v poriadku. Všetko bude dobré,“ uviedla Adamovičová na sociálnej sieti Facebook.

Výrazná osobnosť

Šesťdesiatdeväťročný Statkevič patrí k najvýraznejším predstaviteľom bieloruskej opozície od 90. rokov a v roku 2010 kandidoval proti dlhoročnému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.

Vo väzení strávil päť rokov a vlani v septembri mal byť prepustený spolu s desiatkami ďalších politických väzňov a deportovaný do zahraničia. Odmietol však opustiť krajinu, čo viedlo k jeho opätovnému uväzneniu.

Prepustenie privítala aj exilová opozičná líderka Sviatlana Cichanovská, ktorá uviedla, že sa jej „veľmi uľavilo“.

Lukašenkova moc

Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna zostáva v Bielorusku za mrežami viac než tisíc politických väzňov. Mnohí boli zadržaní počas rozsiahlych represií po sporných prezidentských voľbách v roku 2020, ktoré Lukašenko využil na upevnenie svojej moci.

Lukašenko vládne krajine od roku 1994, systematicky potláča opozíciu a udržiava úzke spojenectvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

