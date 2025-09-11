Šialené momenty na cyklistických pretekoch. Motorka spôsobila vážnu nehodu, viacerí sa zranili - VIDEO

Zábery z rôznych uhlov len podčiarkujú hrôzostrašné chvíle.
EYOF 2022: Cyklistika chlapcov
Súťažný pelotón počas cestných pretekov chlapcov v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 28. júl 2022. Foto: SITA/Jakub Julény
Venezuela Cestná cyklistika Cestná cyklistika z lokality Venezuela

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Vuelta a Venezuela sa udialo čosi nezvyčajné. Jeden z policajtov na motorke privádzal pelotón do finiša v meste Santa Elena de Arenales, lenže potom nasledoval totálny skrat.

Zrazu nepochopiteľne odbočil smerom k jazdcom a niekoľkých z nich zranil. Zábery z rôznych uhlov len podčiarkujú hrôzostrašné momenty.

Cyklisti sa už chystali na záverečný šprint, no niektorým sa do cieľa dostať nepodarilo vďaka už spomínanej motorke a policajtovi na nej. Mal odbočiť mimo cieľovej rovinky, no to sa nestalo.

Z motocykla zosadol jeden zo strážnikov, druhý však namiesto toho, aby zastavil či zišiel ku krajnici, urobil opačný pohyb.

Okrem muža zákona sa zranili aj traja cyklisti, ktorí museli stráviť noc v nemocnici v meste Valera.

Údajne však vážnejším zraneniam akoby zázrakom obišli.

