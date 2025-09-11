Šialené momenty na cyklistických pretekoch. Motorka spôsobila vážnu nehodu, viacerí sa zranili - VIDEO

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Vuelta a Venezuela sa udialo čosi nezvyčajné. Jeden z policajtov na motorke privádzal pelotón do finiša v meste Santa Elena de Arenales, lenže potom nasledoval totálny skrat.
Zrazu nepochopiteľne odbočil smerom k jazdcom a niekoľkých z nich zranil. Zábery z rôznych uhlov len podčiarkujú hrôzostrašné momenty.
Cyklisti sa už chystali na záverečný šprint, no niektorým sa do cieľa dostať nepodarilo vďaka už spomínanej motorke a policajtovi na nej. Mal odbočiť mimo cieľovej rovinky, no to sa nestalo.
Hromadný pád na cyklistických pretekoch spôsobil hororové momenty. Zranilo sa až 70 ľudí - VIDEO
Z motocykla zosadol jeden zo strážnikov, druhý však namiesto toho, aby zastavil či zišiel ku krajnici, urobil opačný pohyb.
Okrem muža zákona sa zranili aj traja cyklisti, ktorí museli stráviť noc v nemocnici v meste Valera.
Údajne však vážnejším zraneniam akoby zázrakom obišli.
Susto mayúsculo en la Vuelta Ciclística a Venezuela!😳🚴♂️
Un accidente inesperado empañó la llegada de la tercera etapa en Santa Elena de Arenales, Mérida. Todo quedó registrado en videos.
¿Qué pasó? En el remate final, la imprudencia de un funcionario de seguridad al cruzar la pic.twitter.com/y682XavDwm
— Mouzza El Abdul Torres 🐜🪲🐝🦗🐞🦋 (@TorresMouzza) September 9, 2025