Ľudia sú podľa Fica nahnevaní na novinárov, lebo potierajú akékoľvek právo na iný názor (video)

Strana Smer-SD odmieta akékoľvek vyhrážanie sa, keďže sami si ho vypočuli veľa. Predseda strany Robert Fico tak na tlačovej besede reagoval na otázku o vyhrážkach redaktorke Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Marte Jančkárovej.

Nespravodlivosť v mediálnom priestore

V tomto majú podľa Fica jasno, avšak nie je im jasná úloha médií v spoločnosti. „Médiá na Slovensku vôbec neplnia to, čo sa od nich očakáva. Nie je tu priestor na iný názor, potiera sa iný názor. Nemôžete predsa iný názor automaticky označiť za názor, ktorý je hoaxom alebo je kriminálny alebo extrémny len preto, lebo nezapadá do tej západnej propagandy,“ povedal predseda Smeru.

Ľudia sú podľa neho dnes nesmierne citliví na mieru nespravodlivosti v mediálnom priestore a sú principiálne nahnevaní na novinárov, no nie preto, že sú novinári, ale za to, akú prácu robia, lebo potierajú akékoľvek právo na iný názor. „Ale my si to právo na iný názor zachováme,“ dodal Fico. Nemyslí si, že kritika strany Smer-SD za nevpustenie Ľuboša Blahu do diskusnej relácie, a to, že sa Jančkárovej niekto vyhrážal, spolu súvisia.

Vyhrážky Marte Jančkárovej z RTVS

RTVS podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre vyhrážky moderátorke Marte Jančkárovej.

Po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka republiky Zuzana Čaputová a po Sobotných dialógoch z 25. februára, do ktorých sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla, dostala moderátorka výhražné e-maily a výhražný telefonát.

Vo veci vyhrážok, ktoré smerovali voči redaktorke RTVS Marte Jančkárovej, už začala NAKA trestné stíhanie o nebezpečnom vyhrážaní na viacerých osobách. Na sociálnej sieti polícia informovala, že v rámci policajnej akcie s krycím názvom Francesco zadržala osobu R. P, ktorá je podozrivá z vyhrážania sa redaktorke slovenskej verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu.