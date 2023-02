Špina, dezolátka, mučenie aj znásilnenie. Moderátorka Marta Jančkárová z RTVS čelí vyhrážkam

RTVS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre vyhrážky moderátorke Marte Jančkárovej.

Ako rádiotelevízia informovala v tlačovej správe, po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka Zuzana Čaputová a po Sobotných dialógoch z 25. februára, do ktorých sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla, dostala moderátorka výhražné e-maily a výhražný telefonát.

„V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď,“ uviedla RTVS.

Televízia v stanovisku zdôraznila, že považuje za neprípustné, aby politické subjekty zneužívali vysielanie na predvolebné marketingové aktivity. „Politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých RTVS do relácií pozvala, pretože o zložení hostí rozhodujú v súlade s platnou legislatívou programoví pracovníci RTVS. Právo nájsť náhradného diskutéra za hosťa, ktorý do relácie neprišiel, hoci pozvanie prijal a potvrdil, má RTVS, nie politická strana, ktorú reprezentuje,“ dodala RTVS.

Vyhrážky moderátorke Marte Jančkárovej:

Ty špina špinavá zapredaná, nech Ti jazyk zdrevenie, nech skapeš do zajtra rána Ty aj celá tvoja rodina v Rajke. Opľujem Ťa chrachlom Ty sviňa, opica, ty dezolátka zapredaná. Si platená z našich daní, čo si si to dovolila ty žumpa jedna…triasla si sa dnes, hlas sa ti chvel….keď príde Fico do vlády si skončila. Blahu si nepustila do RTVS do diskuskusie s dementným Naďom, tým chudákom ktorý sa posral pred diskusiou s múdrym a vzdelaným Blahom. Pos*al sa Naď a pos*ala si sa aj Ty ty žumpa. Skús niečo so sebou urobiť, vyzeráš otrasne, si škaredá, tlstá a ešte k tomu aj sprostá. Bála si si sa aj Ty Blahu? Bojíš sa Fica? Na rozdiel od chmuľa Machaja a aj teba sú toto vzdelaní a múdri ľudia. Nech žije Fico, nech žije Ľuboš Blaha nech žije strana Smer, nech skape Matovič aj Naď, títo nepotrební tupci rovnako aj ty skap do zajtra rána.

Preklíname Ťa aj celú tvoju rodinu, aby ste zdochli vy americkí tajtrlíci.

Nech žije strana Smer-SD nech žije Robert Fico budúci premiér Slovenskej republiky.

Skončíš na ulici ty sviňa jedna.

Počúval som vašu reláciu a musím ti oznámiť ty židovská fašistická k***a, že si sa úspešne dostala na čiernu listinu. To je zoznam, ktorý už čoskoro použijeme. Ruské vojská sú tu čo nevidieť, aj keď si ty p**a fašistická s tou k****u Sorosovou Čaputovou klamala až sa vám obom z papúl prášilo, že neprídu, tak keď dorazia vojaci, tak vás a vaše rodiny začneme doradu podľa zoznamu zabíjať. Potom môžeš kvičať koľko chceš, že ti kázali. Modli sa k***a, aby ako prvé nedorazili do Blavy čečenské jednotky, lebo tí ťa budú j***ť naraz desiati, až kým nezdochneš zaživa ti odrežú hlavu. To isté napríklad čaká aj obe Čaputovej dcéry, Kolíkovej či Nicholsonovej malé decká.

Zdochneš veľmi potupnou smrťou a dúfam, že to bude ešte tento rok. Buď Čečenci alebo my. Ale my ťa tiež znásilníme, aj všetkých v tvojej rodine, ak dáku máš, to sme ešte zatiaľ nezisťovali.