Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15 percent populácie, Slovensko v riešení ich problémov napreduje, no stále čelí výzvam – VIDEO

Slovensko oslávilo 15. výročie ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Toto výročie je oslavou zmien v životoch ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré Slovensko vďaka tomuto modernému dokumentu dosiahlo.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pri tejto príležitosti zorganizovali medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 17. septembra v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebral prezident Peter Pellegrini, ktorý vyjadril podporu krokom smerujúcim k pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Záväzok pre celú spoločnosť
Zmyslom dohovoru je podľa slov prezidenta to, že sa k pomoci týmto ľuďom zaviaže celá spoločnosť. „Ako krajina sme sa zaviazali, že k ľuďom so zdravotným znevýhodnením budeme pristupovať ako k rovnoprávnym. Že budeme odstraňovať bariéry, ktoré ich oddeľujú od spoločnosti,“ uviedol vo svojom príhovore.
Jeden z najdôležitejších efektov dohovoru je podľa neho zmena pohľadu na ľudí so znevýhodnením. „Nevidíme v nich pacientov, klientov, objekty opatery či starostlivosti, ale predovšetkým rovnoprávnych občanov. Ľudí so svojimi záujmami, názormi, postojmi a potrebami, ale aj s veľkým potenciálom,“ doplnil Pellegrini.
Zbierka Biela Pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým, dobrovoľníci sa opäť vydajú do ulíc
Cieľom konferencie bolo z rôznych uhlov analyzovať, čo všetko sa spoločným úsilím aktérov v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím za 15 rokov podarilo zmeniť a tak skvalitniť ich život. Súčasne sa so zahraničnými hosťami diskutovalo o výzvach, ktoré implementácia dohovoru prináša.
Na konferencii sa zúčastnili zahraniční hostia z Českej republiky, Poľska, Rakúska a Chorvátska. Podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti s implementáciou dohovoru v ich krajinách. Právni experti priblížili aktuálny stav na Slovensku, a tiež výzvy a budúcnosť ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
Kvalitnejšie a dôstojnejšie
ÚKOZP zdôraznil, že dohovor má neodmysliteľný dopad na životy všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí tvoria viac ako 15 percent populácie, a tiež na ich blízkych, priateľov, kolegov a celú spoločnosť. Implementácia dohovoru sa odráža v životných príbehoch ľudí. Vďaka dohovoru sa ich cesta v spoločenských a rodinných vzťahoch skvalitňuje a nadobúda dôstojnejší charakter.
„Najdôležitejšou súčasťou konferencie sú samotní ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým chceme vytvoriť priestor zdieľať, čo sa v ich živote od ratifikácie dohovoru zlepšilo, ako vnímajú svoje možnosti žiť nezávislým a dôstojným spôsobom, byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia na konferencii odprezentovali svoje jedinečné skúsenosti v rámci samostatného diskusného panela. Súčasne predstavili aj činnosť svojich občianskych združení formou propagačných materiálov. Svoje zručnosti tak pretavili do tvorby „Darčekov s dušou“, ktoré darovali účastníkom konferencie. Konferenciu obohatili aj svojimi umeleckými vystúpeniami.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš povedal, že Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je záväzkom, aby sa zdravotne znevýhodnení ľudia cítili a boli plnohodnotnými členmi spoločnosti. „Nepotrebujú ľútosť, ale príležitosť, a úlohou celej spoločnosti je otvárať týmto ľuďom dvere, aby si dokázali naplniť svoje túžby rovnako ako všetci ostatní,“ dodal minister.
Opatrenia vznikali v dialógu
Pripomenul, že na ministerstve počas uplynulých rokov prijali mnohé významné opatrenia pre odkázaných ľudí, ktoré vznikali v dialógu práve s tými, ktorých sa to priamo týka. Rezort práce súčasne pracuje aj na ďalších opatreniach. „Dohovor je most medzi minulosťou, keď sa zdravotne znevýhodnení ľudia cítili vylúčení, a budúcnosťou, v ktorej ich vidíme ako plnohodnotných členov spoločnosti. Urobme všetko pre to, aby tento most nezostal len symbolom,“ vyhlásil Tomáš.
Na záver odbornej konferencie ocenili občianske združenia, ktoré sa svojou prácou a aktivitami najviac zasadili za šírenie myšlienok dohovoru a ich uplatňovanie v praxi.
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prijatý 13. decembra 2006 v sídle OSN v New Yorku a platnosť nadobudol 3. mája 2008. Pre Slovenskú republiku je záväzný od 25. júna 2010.