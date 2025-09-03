Plní Slovensko záväzky z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím? - ROZHOVOR

To, že máme všetci rovnaké práva na papieri, nezaručuje aj rovnako dôstojný život. Pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím je každodenný život plný výziev, ktoré väčšina z nás možno ani nevníma – od nedostupných budov, cez komplikované úrady, až po predsudky v spoločnosti. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská poskytla v rozhovore pre agentúru SITA náhľad do poslania svojho úradu a podelila sa aj s viacerými emotívnymi príbehmi zo svojej praxe.
Ľudia so zdravotným postihnutím dokážu veľké veci
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) chystá 17. septembra konferenciu pri príležitosti 15. výročia ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Konferenciu pripravuje v spolupráci s ministerstvom práce. Komisárka priblížila, že ide o významné podujatie, na ktorom sa stretnú kľúčoví národní a medzinárodní aktéri.
Cieľom bude zhodnotiť doterajšie úspechy, zdieľať osvedčené postupy či diskutovať o pretrvávajúcich výzvach pri implementácii dohovoru. Záštitu nad konferenciou zobral prezident Peter Pellegrini.
Stavrovská podotkla, že konferencia má byť slávnosťou. „Chceme hovoriť o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím sú tu medzi nami, a čo všetko dokážu. Chceme, aby všade títo ľudia boli počas konferencie. Či už v rámci celej prípravy alebo prezentácií a jednotlivých vstupov,“ uviedla Stavrovská s tým, že chcú, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli rovnocennou súčasťou konferencie. „Chceme to celé poňať ako oslavu toho, že dohovor máme. Hovorme o najdôležitejších úspechoch a hovorme o výzvach, ktoré nás ešte čakajú,“ uviedla komisárka.
Mimovládne organizácie majú nezastupiteľnú úlohu
Ako priblížila, na konferencii vystúpia ochrancovia práv osôb so zdravotným postihnutím zo Slovenska a tiež z iných krajín. Cieľom bude výmena informácií v súvislosti s implementáciou dohovoru.
„Pozvali sme zástupcov z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska a Chorvátska,“ doplnila komisárka, ktorá súčasne vyzdvihla prácu mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ľuďom s konkrétnym zdravotným postihnutím a výrazne tak prispievajú k implementácii dohovoru.
Mimovládne organizácie budú rovnako súčasťou konferencie. „Budú hovoriť, čomu sa tešia a samozrejme, čo ich najviac trápi vzhľadom špeciálne na ten druh zdravotného postihnutia svojich členov, ktorých zastupujú,“ doplnila Stavrovská s tým, že spolupráca ÚKOZP a občianskych združení je veľmi intenzívna, povzbudzujúca a inšpiratívna. „Hlasy z jednotlivých združení sú naozaj motiváciou aj pri riešení jednotlivých legislatívnych návrhov,“ povedala komisárka.
Na záver konferencie je prichystaný aj gala program. „My berieme dohovor ako výnimočný dokument, ktorý má naučiť spoločnosť, štát a ľudí vnímať práva osôb so zdravotným postihnutím na rovnakom základe ako práva ostatných. Je to naozaj návod, ako urobiť spoločnosť inkluzívnou,“ povedala komisárka a zdôraznila, že dohovor je najmodernejším dokumentom na ochranu ľudských práv. Slovensko čakajú v tejto téme mnohé výzvy.
Úrad kladie dôraz na rovnaký prístup k spravodlivosti, odstraňovanie bariér a snaží sa otvárať dvere k prístupnosti k informáciám či doprave.
V rozhovore s komisárkou Zuzanou Stavrovskou sa ďalej dozviete:
- aké je poslanie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
- ako by vyzeralo Slovensko, keby zmiznú všetky bariéry
- koľko podnetov rieši úrad ročne
- ktoré príbehy sa komisárky najviac dotkli
- s akými výsledkami skončil okrúhly stôl k implementácii zákona o prístupnosti výrobkov a služieb
- ako sa komisárke spolupracuje s hlavou štátu
- čo viedlo Zuzanu Stavrovskú k tomu, aby sa venovala problematike ľudí so zdravotným postihnutím