Zbierka Biela Pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým, dobrovoľníci sa opäť vydajú do ulíc

Pastelkové tímy v piatok 19. septembra opäť vyrazia do ulíc, hlavná zbierka prebehne v piatok. V slovenských mestách tak bude množstvo dobrovoľníkov, ktorí budú hovoriť o každodennej realite ľudí so zrakovým postihnutím. Každému darcovi venujú Bielu pastelku ako symbol spolupatričnosti s nevidiacimi a slabozrakými.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podotkla, že zrakové postihnutie znamená pre mnohých ľudí každodenné prekážky a neustále výzvy či už pri bežných úkonoch, v škole, v práci a tiež vo voľnom čase. Vďaka výnosu zo zbierky Biela pastelka môžu získať nevidiaci a slabozrakí ľudia odborné poradenstvo, potrebné zručnosti a prístup k moderným kompenzačným pomôckam. Darcovia im tak pomôžu k väčšej nezávislosti a slobode. ÚNSS tak aj vďaka darcom pomáha nevidiacim a slabozrakým zvládnuť každodenné výzvy a žiť plnohodnotný a samostatný život.
Edukatívna výzva pre verejnosť
„Každému darcovi patrí veľká vďaka. Sme radi, že nás napriek náročnej dobe neobchádzajú. Z vďaky za prejavenú solidaritu im venujeme symbol našej zbierky – drevenú pastelku, ktorá im môže pripomínať, že majú srdce na pravom mieste,“ povedala PR manažérka ÚNSS a hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka Eliška Fričovská.
Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15 percent populácie, Slovensko v riešení ich problémov napreduje, no stále čelí výzvam – VIDEO
Tento ročník zbierky prináša aj edukatívnu výzvu pre verejnosť #OdložKolobežku. Cieľom je pritom upozorniť na problematiku bariér na chodníkoch. „Ak niekto nájdete kolobežku pohodenú na chodníku, je vhodné, aby ju odložil bokom. Poteší nás, ak dá o tomto svojom skutku vedieť na sociálnych sieťach, aby sa posolstvo pomoci a dobra šírilo ďalej. Som veľmi rada, že Biela pastelka má aj tento rozmer pomoci,“ doplnila Fričovská.
Ambasádormi tohtoročnej zbierky sú moderátorka Adela Vinczeová, komik a influencer Fero Joke a herec Slovenského národného divadlaRobo Roth. „S komunikačnou kampaňou nám opätovne pomohla košická agentúra Promiseo. Kampaň upriamuje pozornosť na malé-veľké víťazstvá, ktoré musia nevidiaci a slabozrakí dennodenne zvládať,“ doplnila ÚNSS. Okrem známych tvárí do spotu obsadili aj takmer nevidiaceho Lukáša Botha, ktorý je rekordmanom v skladaní Rubikovej kocky pre nevidiacich a slabozrakých.
Dobrovoľníci s odznakmi
Ľudia tak 19. septembra môžu v uliciach naraziť na pastelkové tímy. Tím býva zväčša dvojčlenný až trojčlenný a finančné dary zbiera do bielomodrých pokladničiek. Tie sú zapečatené nálepkou, na ktorej je názov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, názov zbierky Verejná zbierka Biela pastelka 2025, logo zbierky, číslo pokladničky, informácia o registrácii na ministerstve vnútra s registračným číslom 000-2025-054669 a QR kód. Dobrovoľníci sa vedia preukázať aj Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS.
Prispieť do zbierky bude v uliciach možné aj bezhotovostne, a to v uliciach Bratislavy, Pezinku, Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice, Zvolena, Žiliny, Trenčína, Prešova či Košíc. Dobrovoľníci pritom budú viditeľne označení odznakmi. Verejnosť môže však do zbierky prispieť aj iným spôsobom než len počas hlavného zbierkového dňa v uliciach. Ľudia môžu prispieť aj v priestoroch vlakov Tatranských elektrických železníc a celoročne prostredníctvom SMS v hodnote troch eur na číslo 820. Pripeť sa dá celoročne aj na webovej stránke www.bielapastelka.sk, či ľubovoľnou výškou na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006.