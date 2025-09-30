Ľudia naprieč generáciami chcú byť online lekárnikmi. Mladí kvôli budúcnosti, starší kvôli rovnováhe

Podľa interných údajov HR oddelenia MojaLekáreň.sk záujem o prácu online lekárnika rastie naprieč generáciami – od generácie Z až po skúsených odborníkov z radov baby boomers. Mladí vnímajú online prostredie ako budúcnosť celého odboru, starší oceňujú možnosť zmysluplne uplatniť svoje vedomosti aj po odchode z kamennej lekárne.
„Uchádzači vnímajú, že v online lekárenstve môžu naplno využiť svoje odborné znalosti, zapojiť sa do prevencie a zároveň si nastaviť režim práce podľa svojich potrieb. Mladí chcú byť súčasťou digitálnej transformácie, starší vidia príležitosť, ako zostať v profesii, bez toho aby boli viazaní na kamennú prevádzku,“ hovorí Jana Poláková, šéfka HR MojaLekáreň.sk.
Spojenie odbornosti a technológií
Farmaceutka Zdenka Morvai z online poradne MojaLekáreň.sk prešla do digitálneho prostredia z kamennej lekárne. „Práca v online lekárni pre mňa predstavuje jedinečnú príležitosť spojiť odborné lekárenské vedomosti s modernými technológiami a novými formami služieb. Oceňujem najmä flexibilitu a možnosť rozvíjať aktivity, s ktorými som sa v kamennej lekárni nestretávala – či už ide o využívanie umelej inteligencie, alebo zapojenie do projektového riadenia. Kontakt s pacientmi zostáva kľúčový. Vďaka online prostrediu môžeme reagovať na ich otázky, ktoré nám môžu klásť z pohodlia domova, kde sa cítia lepšie a možno sa aj lepšie sústredia na svoj problém. Vidím v tom veľký zmysel – aby lekárenská odbornosť bola dostupná každému kedykoľvek a odkiaľkoľvek, aj mimo múrov klasickej lekárne,“ opisuje Z. Morvai.
Generácia Z a mileniáli: Rast, technológie, zmysel
Uchádzači narodení po roku 1995 považujú online lekárenstvo za prirodzený vývoj. „O pár rokov bude všetko online,“ zhodujú sa mladí farmaceuti na pohovoroch. Lákajú ich odborný rast, každodenné vzdelávanie aj práca s digitálnymi nástrojmi. „Mladí lekárnici chcú prostredie, kde sa využije ich potenciál. Online model im umožňuje rásť, prináša flexibilitu a zároveň väčšie zapojenie do edukácie pacientov,“ dopĺňa Poláková. Aj vďaka tomu dnes v MojaLekáreň.sk pôsobí 13 farmaceutov rôznych generácií – od novo kvalifikovaných odborníkov po dlhoročných profesionálov.
Generácia X a baby boomers: Stabilita, zmysluplnosť, prenos skúseností
Farmaceuti vo veku 40 až 60 rokov hľadajú iné benefity – lepšiu rovnováhu medzi prácou a osobným životom, možnosť privyrobenia si aj zmysluplné uplatnenie svojich skúseností na diaľku.
„Z pohľadu HR je fascinujúce, ako sa generácie v motiváciách líšia, ale zhodujú sa v tom, že úloha lekárnika musí byť viac než len výdaj liekov. Online prostredie túto premenu umožňuje. Skúsenejší farmaceuti oceňujú, že ich vedomosti majú stále hodnotu – chcú ich uplatniť pri konzultáciách a prevencii, aj keď už nie sú v bežnej prevádzke. To je pre nich silná motivácia. Taktiež vnímam, že úloha majiteľa – ak je sám lekárnik (čo je prípad MojaLekáreň.sk) – je dôležitá pre časť uchádzačov, pretože zabezpečuje skutočné pochopenie odboru a jeho smerovania,“ uzatvára Poláková.
Na www.mojalekaren.sk vám radi pomôžeme so zdravím – poradíme s výberom produktov a ponúkneme služby online poradne. Nový sprievodca zdravím „Trápi ma“ vám efektívne poradí a odporučí vhodné produkty na úľavu od ťažkostí. Našich lekárnikov môžete kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo cez chat. Máme dlhoročné skúsenosti a každoročne poskytujeme tisíce odborných konzultácií. Prajeme si, aby ste sa cítili dobre. Novinkou je vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS s výhodnými zľavami a odmenami pre pravidelných zákazníkov.
Informačný servis