Ľudia bez domova majú iné priority ako široká verejnosť, všetci však túžia po tom istom – FOTO

Ľudia bez domova považujú za dôležité iné veci ako bežní ľudia. Rozdiely v tom, čo považujú za nevyhnutné ukázali dva prieskumy, ktoré robila nezisková organizácie Depaul Slovensko v spolupráci s agentúrou Focus.

Prieskumy sa zamerali na životné podmienky ľudí bez domova a porovnávajú ich túžby a životné potreby s túžbami a potrebami širokej verejnosti. Výsledky prieskumu odhalili veľké kontrasty, ale tiež to, že mnohé z hodnôt a želaní sú spoločné pre všetkých.

Jedlo je pre bežných ľudí samozrejmosťou

Sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik priblížil, že najčastejšie nevyhnutnosti pre bežných občanov, ktoré pokladajú za samozrejmosť, sú jedlo (35 %), mobil, internet a televízia (33 %), a rodina (33 %). Ako podotkol, 35 percent je relatívne nízke percento ľudí, ktorí si spomenuli na jedlo.

Poukazuje to podľa neho aj na to, že väčšina ľudí berie jedlo ako každodennú samozrejmosť, čo je výrazne odlišné vnímanie v porovnaní so svetom ľudí bez domova. Prieskum medzi ľuďmi bez domova totiž ukázal, že 41 percent z nich považuje za nevyhnutné mať bývanie a prístrešie. Až na ďalších miestach sa ocitli základné životné potreby ako jedlo (38 %) a duševná pohoda (21 %).

„Tento kontrast medzi bežnou populáciou a ľuďmi bez domova odhaľuje, akým výzvam musia čeliť tí, ktorí žijú na okraji spoločnosti,“ uviedla organizácia Depaul Slovensko. Riaditeľ organizácie Jozef Kákoš vysvetlil, že bývanie je pre ľudí bez domova kľúčové. „Bez domova nie je úplne možné napĺňať si svoje základné práva a potreby,“ dodal Kákoš.

Pýtali sa na tri najväčšie želania

Prieskum ďalej ukázal, že pre ľudí bez domova sú veľmi dôležité aj medziľudské vzťahy. Pre 20 percent z nich sú dôležití priatelia a nápomocní ľudia a pre 15 percent sú dôležití partneri a vzťahy.

„Hoci ľudia bez domova nemajú materiálne zabezpečenie, snažíme sa ich podporiť počas náročných dní a byť tu pre nich, vytvárať im bezpečné a prijímajúce prostredie,“ uviedol Kákoš. Zdravie považuje za dôležité 19 percent ľudí bez domova.

Prieskumom sa pýtali ľudí bez domova a bežných ľudí, aké sú ich tri najväčšie želania. Zistilo sa, že aj napriek rozdielnym životným podmienkam sa ich túžby a hodnoty veľmi podobajú. V prieskume medzi ľuďmi bez domova 56 percent respondentov uviedlo, že ich najväčšou túžbou je mať vlastný domov.

„Bývanie je predpokladom pre ukončenie bezdomovstva. V našej nocľahárni poskytujeme nocľah v istej miere a kvalite, no stále to nie je domov. Aj preto máme útulky pre chorých a Integračný program bývania, aby sme pomohli s dôstojným bývaním čo najviac ľuďom,“ uviedol Kákoš.

Túžia po stabilnom zamestnaní

Z prieskumu u bežných ľudí vyplynulo, že 70 percent ľudí vníma ako kľúčové zdravie. Ľudia bez domova túžia rovnako po zdraví (39 %) a rodine (36 %). Stabilné zamestnanie by si prialo 25 percent z nich, čo súčasne hovorí o ich túžbe po finančnej sebestačnosti a dôstojnosti. Prieskumom sa tak podľa Kákoša vyvrátil hlboko zakorenený stereotyp, že ľudia bez domova chcú peniaze na alkohol alebo drogy.

„To, že to tak nie je, ukazuje aj prieskum – top priority sú stále bývanie, zdravie, pocit bezpečia, jedlo, duševná pohoda či práca, ktorá výrazne predbehla alkohol,“ dodal Kákoš s tým, že len štyri percentá ľudí bez domova si nevie predstaviť svoj život bez alkoholu.

„Túžby týchto ľudí sú podobné ako túžby väčšiny z nás. Tieto želania nie sú niečím neobvyklým, sú to základné ľudské potreby. Ľudia bez domova sa k nim však snažia dostať v extrémnych podmienkach,“ upozornil riaditeľ Depaul Slovensko. Výsledky oboch prieskumov súčasne hovoria o tom, že k túžbam ľudí bez domova patria aj snahy o zlepšenie vlastného života.

Viac ako 12 percent opýtaných v prieskume Depaul Slovensko uviedlo totiž túžbu po sebarealizácii a zlepšení svojho života. Niektoré želania dokonca tieto osobné túžby presiahli, a 11 percent túži zmeniť svet. To podľa organizácie odráža pocit sociálnej zodpovednosti a vieru v možnosť vytvorenia spravodlivejšej spoločnosti.

Možná je adopcia postele

Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. Ľuďom bez domova pomáhajú v Bratislave už od roku 2006.

V súčasnosti majú šesť rôznych zariadení, viac ako 80 zamestnancov, desiatky dobrovoľníkov a denne pomáhajú viac než 350 ľuďom v núdzi. Sú tu pre nich v teréne, ošetrovni, útulkoch pre ťažko chorých, ale i najväčšej nízkoprahovej nocľahárni v strednej Európe.

Depaul Slovensko zdôrazňuje dôležitosť pomoci nevyhnutnej pre návrat ľudí bez domova späť do spoločnosti aj prostredníctvom kampane Bez pomoci sa nevrátia do spoločnosti. Verejnosť tak môže prostredníctvom adopcie postele na www.adoptujsipostel.sk podporiť dlhodobé programy pomoci.

„Napríklad adopciou postele v nocľahárni vo výške daru 15 eur mesačne darujete človeku v núdzi okrem nocľahu aj teplú večeru, prístup k hygiene či sociálne poradenstvo,“ uzavrela organizácia.